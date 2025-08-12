Corrientes: suspenden el juicio por la muerte de Lautaro Rosé por la licencia de la presidenta del Tribunal

Un giro inesperado en la causa que investiga la muerte de Lautaro Rosé sacudió el panorama judicial de Corrientes. El Tribunal Oral Penal N° 1 decidió reiniciar desde cero el juicio oral contra los seis policías del G.I.R. (Grupo de Intervenciones Rápidas), tras la suspensión de las audiencias por un período superior a los 10 días.

La medida se tomó de acuerdo con lo que establece el artículo 391 del antiguo Código Procesal Penal.

La suspensión se produjo a partir del pedido de licencia médica de la presidenta del Tribunal, la doctora Ana del Carmen Figueredo.

Aunque la audiencia prevista para el lunes habría permitido la continuidad del debate, una nueva licencia médica presentada por la magistrada hizo imposible retomar el proceso a tiempo.

Los hechos: de una persecución a la muerte del joven

La causa se remonta al 8 de noviembre de 2021, cuando Lautaro Rosé, de 18 años, murió tras ser perseguido por un grupo de efectivos policiales en la zona de la costanera.

Según los testimonios y las pruebas de la investigación, el joven corrió hacia la orilla del río, intentando escapar de la persecución.

Los hechos indican que Lautaro y un amigo se quitaron las zapatillas y que el joven pidió auxilio desde el agua, pero los policías, que se encontraban en la orilla, habrían desoído sus gritos.

El adolescente que lo acompañaba, que logró salir, fue golpeado y esposado sin registro oficial de la detención, y amenazado por los uniformados para que no hablara de lo ocurrido. Los seis policías están acusados de abandono de persona agravado, severidades e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La decisión Judicial: un reinicio obligado

El reinicio del debate fue solicitado por el querellante, el doctor Hermindo González, y contó con la adhesión del fiscal, el doctor Lértora, y de una de las defensas.

A través del Auto Nº 82, el Tribunal, integrado por los doctores Darío Alejandro Ortiz y Román Facundo Esquivel, resolvió aplicar la normativa y reiniciar el juicio.

Desde el Tribunal se informó que, oportunamente, se fijará la fecha para reanudar el debate. Esto implica que todo el proceso judicial que ya se había realizado deberá repetirse, incluyendo las declaraciones de los testigos y la presentación de pruebas.