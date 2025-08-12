El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, dio a conocer este martes el calendario de pago del plus de refuerzo de $100.000, correspondiente al mes de agosto.

La medida, que alcanza a los agentes de la administración pública, jubilados y pensionados, se hará efectiva en una semana y generará un fuerte impacto en el mercado local.

Tensión entre la Provincia y la Nación: Valdés cuestionó a Milei por la falta de recursos para Corrientes

El beneficio salarial, que se suma al plus unificado (Adicional Remunerativo Mensual), será liquidado en un cronograma escalonado que comienza este jueves 14 y finaliza el jueves 21 de agosto, totalizando una inversión superior a los $8.900 millones.

El cronograma de pago completo

La liquidación se realizará de la siguiente manera, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios:

Jueves 14 de agosto: DNI terminados en 0 y 1 .

Lunes 18 de agosto: DNI terminados en 2 y 3 . Este tramo estará disponible en cajeros automáticos y homebanking desde el viernes 15.

Martes 19 de agosto: DNI terminados en 4 y 5 .

Miércoles 20 de agosto: DNI terminados en 6 y 7 .

Jueves 21 de agosto: DNI terminados en 8 y 9.

Una inyección de más de $18 mil millones en el mercado

El pago del plus de refuerzo de $100.000 es solo una parte de la inversión total que el Gobierno de Corrientes volcará en el mercado local durante los primeros 21 días de agosto.

Este beneficio se suma a los más de $9.335 millones que ya se inyectaron por el concepto del Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado).

El monto total acumulado de ambos pagos supera los $18.235 millones, una cifra que subraya el esfuerzo financiero de la provincia para mantener el poder adquisitivo de sus agentes y estimular la economía local.