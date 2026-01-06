Cuándo se paga el plus unificado de enero en Corrientes: fechas por terminación de DNI

El Gobierno de Corrientes oficializó este martes el cronograma de pago del plus unificado correspondiente al mes de enero de 2026. La medida alcanza a la totalidad de los agentes de la administración pública provincial, incluyendo tanto a trabajadores activos como a jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS).

Como es habitual, la liquidación se realizará de manera escalonada según la terminación del número de Documento Nacional de Identidad (DNI). Desde la cartera económica destacaron que el proceso se completará en cinco jornadas hábiles, garantizando la disponibilidad de los fondos de manera anticipada para el primer tramo.

Cronograma detallado por terminación de DNI

El esquema de pagos quedó definido de la siguiente manera:

Lunes 12 de enero: DNI finalizados en 0 y 1 . (Estará disponible en cajeros automáticos del Banco de Corrientes desde el sábado 10 ).

Martes 13 de enero: DNI finalizados en 2 y 3 .

Miércoles 14 de enero: DNI finalizados en 4 y 5 .

Jueves 15 de enero: DNI finalizados en 6 y 7 .

Viernes 16 de enero: DNI finalizados en 8 y 9.

Sueldos y estabilidad salarial

Este primer pago del año representa un alivio para el bolsillo de los trabajadores estatales en el marco del inicio de la temporada de verano y los gastos asociados al receso escolar. El plus unificado se consolida como una de las herramientas de recomposición salarial que la gestión provincial mantiene para mitigar el impacto inflacionario en los haberes del sector público.

Desde el Gobierno recordaron que los beneficiarios pueden consultar sus recibos de sueldo de manera digital a través de la plataforma oficial de la Provincia, una vez que se efectivice el depósito en sus respectivas cuentas sueldo.