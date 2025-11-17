Declaraciones de familiares de los acusados reabren el debate por el caso Báez Sosa

Sentada frente a cámara y con un tono firme, Emilia Pertossi —hermana de Ciro y Luciano y abogada penalista— deja la frase que desató una ola de críticas: “No es una competencia de qué dolor es más grande. Son distintos. Pero es dolor”. Su testimonio es uno de los ejes que más reacciones generó tras el lanzamiento del documental.

El especial reconstruye el crimen ocurrido en Villa Gesell y exhibe la mirada de los familiares de los ocho condenados. En ese marco, Pertossi insiste en que la imagen pública de los rugbiers fue moldeada “por filtraciones dirigidas”, y asegura que, si hubieran sido “hijos del poder”, el caso no habría tomado la dimensión que tomó.

La joven abogada, que colaboró con la defensa de Hugo Tomei, también relata el impacto emocional de visitar a sus hermanos en la cárcel: “El dolor siempre está”, afirma entre lágrimas.

De Mantilla al Atlántico: la correntina que fue jefa de Sanidad en el destructor ARA “La Argentina” durante el ejercicio UNITAS

El capítulo Thomsen: un padre en el centro de la escena

La polémica también envolvió a Javier Thomsen, padre de Máximo, quien sostiene que su hijo “fue el actor perfecto para el relato que se escribió”, haciendo referencia a su apariencia física y al estereotipo del rugby. Criticó con dureza la cobertura mediática y negó tener vínculos de poder o dinero para influir en la causa.

Desde prisión, Máximo compartió en redes sociales mensajes de apoyo que usuarios publicaron tras ver el documental, que se ubicó rápidamente entre los contenidos más vistos de Netflix en el país.

La respuesta de la familia Báez Sosa

Mientras tanto, Graciela Sosa, madre de Fernando, publicó un mensaje contundente en Facebook recordando paso a paso la brutalidad del ataque, las actitudes posteriores del grupo de rugbiers y la ausencia de arrepentimiento. Su texto, replicado masivamente, recalca: “Ni olvido ni perdón”.