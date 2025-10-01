Demoran a un sospechoso por el robo que derivó en la muerte de una mujer en Corrientes

La Policía de Corrientes avanzó en la investigación de un robo que terminó con la muerte de una mujer, al lograr la demora de una persona y el secuestro de elementos de interés para la causa.

Efectivos de la Dirección de Investigación Criminal diligenciaron un total de tres órdenes de allanamientos en distintos domicilios de la capital. Los operativos contaron con la colaboración del Grupo Especial PAR.

Detalles de los allanamientos y el demorado

El primer allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en el barrio Quinta Ferré, donde se procedió a la demora de un hombre de 43 años, conocido con el alias de "Orito". Este sujeto estaría presuntamente sindicado como el autor del robo.

Los otros dos mandatos judiciales se concretaron en un domicilio por calle Ontiveros y en las 163 viviendas del mismo barrio Quinta Ferré. En este último punto, se logró el secuestro preventivo de prendas de vestir relacionadas directamente con la causa.

El hombre demorado y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Unidad Fiscal interviniente, mientras que la Dirección de Investigación Criminal continúa con los trámites de rigor para esclarecer el hecho.