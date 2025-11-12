Detienen a ex efectivo federal que usurpaba la identidad de un juez para cobrar traslados a policías de Corrientes

La Justicia Federal detuvo e indagó a un expolicía federal acusado de usurpar la identidad de Daniel Petrone, presidente de la Cámara Federal de Casación, para cometer estafas y tráfico de influencias en la provincia de Corrientes.

La investigación, llevada adelante por el fiscal Franco Picardi, y el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, determinó que el imputado se comunicó al menos en dos oportunidades con funcionarios judiciales y policiales de Corrientes, haciéndose pasar por el camarista para "tramitar" el traslado interno de efectivos policiales a cambio de dinero.

El engaño y el descubrimiento

La causa se inició a fines de septiembre de 2025 tras una denuncia del propio juez Petrone, alertado por su colega, el juez federal de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda.

El impostor contactó a Fresneda a través de WhatsApp, utilizando la foto de perfil de Petrone (tomada de una web de noticias), y fingió estar al tanto de la subrogación del magistrado. El falso Petrone intentó ejercer influencia, asegurando que trataría el asunto en la Corte Suprema.

El engaño se descubrió cuando el impostor:

Usó un vocabulario inapropiado al señalar que "iba a cortar cabezas" en relación con la subrogación de Fresneda. Le consultó al magistrado federal por la situación de un hombre procesado por tenencia de estupefacientes y, posteriormente, le exigió que revoque la prisión domiciliaria de uno de los implicados.

Ante la negativa y la advertencia del juez Fresneda, se logró contactar al verdadero Petrone, dando inicio a la investigación.

Traslados cobrados y deudas con el falso juez

Mediante intervenciones telefónicas, la fiscalía comprobó que el expolicía federal utilizaba la identidad de Petrone para negociar con efectivos de la Policía de Corrientes.

Primer traslado: el falso Petrone le aseguró a un policía su traslado a la Comisaría 15, indicándole que no podría moverse más de allí. Por esta "gestión", el usurpador le habría cobrado al menos $200.000 y reclamaba unos $400.000 más por "la demora".

Segunda gestión: el implicado y el primer efectivo tramitaron el pase de otro miembro policial. El efectivo interesado pagó $300.000, de los cuales $250.000 fueron a una cuenta a nombre de una mujer vinculada al expolicía federal. En esta gestión, el impostor aseguró tener "vínculo con el gobernador de Corrientes".

Tras la investigación, se identificó la zona donde se utilizaba el celular del implicado, lo que derivó en un allanamiento en General Rodríguez (Buenos Aires) y su detención. Durante la indagatoria, el acusado se negó a declarar, aunque pidió disculpas por los "inconvenientes ocasionados".

Además de usurpación de honores, fue indagado por tenencia ilegal de arma de fuego, ya que se le secuestró una pistola calibre .380 sin autorización.