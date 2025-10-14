Día de la Madre: el Banco de Corrientes ofrece hasta 40% de descuento y 3 cuotas sin interés

El Banco de Corrientes (BanCo) lanzó una promoción especial para celebrar el Día de la Madre, ofreciendo beneficios exclusivos que buscan aliviar el bolsillo de las familias y potenciar el comercio local.

La promoción, válida con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad, estará vigente durante tres días: del viernes 17 al domingo 19 de octubre de 2025.

El beneficio clave: 40% de ahorro con financiación

Durante el fin de semana del Día de la Madre, los clientes del BanCo podrán acceder a un 40% de descuento en sus compras, con la opción de financiación en hasta 3 cuotas sin interés.

El beneficio cuenta con un tope de reintegro de $40.000, lo que lo convierte en una opción atractiva para realizar las compras en una amplia red de comercios adheridos.

Rubros y alcance de la promoción

La iniciativa abarca una extensa lista de rubros especialmente elegidos para la fecha de alta demanda, promoviendo el consumo y fortaleciendo la economía correntina.

Entre los rubros adheridos se encuentran:

Moda y Accesorios: Indumentaria, zapaterías, marroquinerías, accesorios, relojerías y joyerías.

Regalos y Cuidado Personal: Librerías, cuidados personales, estéticas y spa, ópticas, bazares y perfumerías.

Gastronomía: Confiterías, restaurantes y fast food, además de bombonerías, heladerías, reposterías, bodegas y carnicerías.

El BanCo se reafirma como un aliado estratégico, ya que sus clientes cuentan con beneficios y descuentos en más de mil comercios adheridos todos los días de la semana, que pueden consultarse en el sitio web oficial de promociones de la entidad (www.promosdelbanco.com).