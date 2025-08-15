Día de la Niñez: el Banco de Corrientes ofrece 40% de descuento y 9 cuotas sin interés

El Banco de Corrientes se suma a las celebraciones del Día de la Niñez con una promoción imperdible para sus clientes.

Del 15 al 17 de agosto, la entidad financiera lanza la promo “Día de la Niñez con el BanCo”, que ofrece hasta un 40% de descuento en compras y financiamiento de hasta 9 cuotas sin interés en comercios adheridos.

La promoción combina dos beneficios: un 30% de reintegro sin tope al abonar con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, al que se le suma un 10% adicional con tope de hasta $15.000 si el cliente también utiliza la Billetera MÁS BanCo MODO.

La campaña está dirigida a impulsar la compra de regalos en rubros clave como jugueterías, librerías, indumentaria, calzado y regalería, brindando a las familias la posibilidad de realizar sus compras con importantes beneficios económicos.

Los clientes podrán acceder a las bases, condiciones y la lista completa de comercios adheridos a través de la página web oficial del Banco www.promosdelbanco.com.