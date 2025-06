Día del Padre con ventas en baja: desde CAME alertan por un escenario "preocupante" para el comercio

El Día del Padre dejó números negativos para el comercio minorista. Según estimaciones preliminares de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas registraron una baja interanual de entre el 2 % y el 3 % en unidades, lo que refleja un nuevo golpe al consumo en una de las fechas más importantes del calendario comercial. “Fue un Día del Padre frío, y no solo por el clima. La gente cuidó mucho el bolsillo”, resumió Vicente Lourenzo, vocero de la entidad, en diálogo con Rivadavia AM 630. El ticket promedio se ubicó entre los $ 40.000 y $ 50.000, un monto considerado bajo en relación con los precios actuales.

Lourenzo detalló que la mayoría de los consumidores optó por regalos de menor valor y en menor cantidad: “Antes se elegían dos o tres obsequios. Este año, muchos compraron solo uno. Además, las promociones y descuentos aplicados para incentivar las ventas redujeron la rentabilidad de los comercios”.

Junio, un mes clave para las pymes

A pesar de tratarse de una fecha estratégica para el sector, la jornada no logró compensar las obligaciones del mes. “Estamos muy preocupados. Junio es un mes complejo: hay que afrontar sueldos, aguinaldo, alquileres e impuestos. Estas fechas solían equilibrar un poco las cuentas. Esta vez no fue así”, advirtió el vocero.

Entre los factores que incidieron en la baja, además del enfriamiento general del consumo, se sumaron el mal tiempo durante el fin de semana y la competencia creciente del comercio online. Lourenzo destacó que muchos consumidores eligieron comprar a través de plataformas digitales, incluso accediendo a marketplaces del exterior.

Una tendencia que se repite

La caída en las ventas por el Día del Padre no es un caso aislado. Se enmarca en una tendencia de retracción que ya se había observado en fechas como San Valentín y el Día de la Madre del año pasado. Desde CAME anticiparon que esta semana completarán los relevamientos para publicar un informe final, aunque dan por descontado que los números confirmarán la baja. “Necesitamos que el poder adquisitivo se recupere. Si no hay medidas que fortalezcan al comercio pyme, el segundo semestre será aún más difícil”, concluyó Lourenzo.