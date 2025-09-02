Diputados del PJ piden sanciones internas por el voto que archivó la cláusula gatillo docente en Chaco

La votación que archivó la Ley de Cláusula Gatillo en la Cámara de Diputados del Chaco no sólo dejó a los docentes sin la actualización automática de sus salarios: también detonó una interna en el Partido Justicialista. La diputada Andrea Charole quedó en el centro de los cuestionamientos internos por haber cambiado su postura en el recinto, lo que terminó habilitando el triunfo del oficialismo de Leandro Zdero.

Un grupo de diputados provinciales del PJ presentó un escrito formal para que el Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista evalúe el accionar de Charole. Argumentan que su voto fue “determinante” para el archivo del proyecto que ella misma había acompañado con su firma días antes, junto a otros 16 legisladores opositores.

“Fue su mano levantada la que permitió archivar la cláusula gatillo. Eso consta en versiones taquigráficas y en los registros audiovisuales”, sostuvieron en el pedido.

En el documento entregado al Tribunal, los firmantes acusan a Charole de incurrir en “inconducta partidaria, deslealtad y acciones que perjudican los intereses del pueblo trabajador”, lo que, afirman, constituye una falta grave en los términos del estatuto justicialista.

Zdero logró frenar la Cláusula Gatillo en medio de un escándalo en la Legislatura chaqueña

La defensa de Charole

La diputada Andrea Charole rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de una maniobra política en su contra. “Estoy dispuesta a presentarme y explicar por qué voté así, pero lo tomo como una discriminación hacia mi persona como mujer y una persecución. Es un circo”, lanzó en declaraciones a Ciudad Televisión.

Además, apuntó contra el jefe del bloque justicialista, Nicolás Slimel: “Que lea la Carta Orgánica del PJ antes de hablar de sanciones”. Y recordó que en otras votaciones, como el endeudamiento de 150 millones de dólares, ella votó en contra sin que eso generara represalias.

Charole defendió su decisión como parte de “un debate de igualdad de derechos” y advirtió que, aunque el partido la sancione, seguirá trabajando “por la igualdad de los trabajadores”.

La polémica se enmarca en un escenario político delicado para el peronismo chaqueño. En la sesión del 21 de agosto, el oficialismo de Zdero necesitaba un voto clave para archivar la cláusula gatillo docente. La sorpresa llegó cuando Charole, tras habilitar el debate, cambió su posición y se alineó con el bloque gobernante.

El desenlace fue empate 16 a 16, y la presidenta de la Cámara, Carmen Delgado, definió la situación con su voto doble a favor del archivo. Esa jugada profundizó la fractura opositora: desde el PJ hablaron de “traición” y de “maniobras para frenar derechos”, mientras que Charole denunció ataques personales y respaldos selectivos en redes sociales.

Lo que viene

El Tribunal de Disciplina del PJ deberá ahora analizar el pedido y definir si corresponde aplicar sanciones a la legisladora. Mientras tanto, la crisis expone la fragilidad del peronismo en la Legislatura chaqueña y la dificultad de sostener una estrategia unificada frente al gobierno provincial de Leandro Zdero.