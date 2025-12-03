El Banco de Corrientes inauguró el primer recinto de cajeros automáticos en Tatacuá

La localidad de Tatacuá ya cuenta con su primer recinto de cajeros automáticos del Banco de Corrientes (BanCo), un hito que, según el gobernador Gustavo Valdés, marca la culminación de una política pública trazada durante la pandemia.

Gustavo Valdés acusa falta de fondos: "El gobierno de Milei no cree en la construcción de vivienda"

El acto inaugural fue encabezado este martes por Valdés, el gobernador electo Juan Pablo Valdés, la presidente del BanCo, Laura Sprovieri, y el intendente local, Sergio Ramírez.

El fin de una política pública de inclusión

En su discurso, Gustavo Valdés destacó el crecimiento de la banca pública y su mirada inclusiva, señalando que el nuevo cajero en Tatacuá representa el "paso final" de una política que buscó garantizar el acceso a los servicios financieros en toda la provincia.

El mandatario recordó que la necesidad de esta expansión se hizo evidente durante la emergencia sanitaria:

“En la pandemia nos dimos cuenta de que en muchas localidades no teníamos circulante de recursos, porque la gente no podía trasladarse a otras localidades. Había una necesidad real en nuestra comunidad”.

Valdés subrayó que la decisión de instalar cajeros en cada ciudad se tomó sin fijarse en el costo, sino en la necesidad de que "cada cliente del BanCo administre sus recursos". Instó a "cuidar nuestro banco, porque es el único banco que está pensando en el correntino como persona".

Misión social del banco público

Por su parte, la presidenta del BanCo, Laura Sprovieri, enfatizó el compromiso social de la entidad.

“Este no es un cajero más, sino que es una oportunidad más para todos los que viven en esta localidad. Es desarrollo, es traer servicios financieros donde antes no había,” señaló Sprovieri.

La presidenta remarcó que la misión fundamental del banco público es "estar donde ningún banco está presente" e invertir en aquellos lugares donde la sociedad lo solicita, poniendo la misión por encima de la rentabilidad.

STJ de Corrientes: Semhan es el nuevo presidente tras 7 períodos de Rey Vázquez

El nuevo recinto de cajeros, ubicado sobre la calle Yatay esquina San Martín, tiene una superficie de casi 28 m² y capacidad para instalar hasta tres equipos a futuro. El intendente Sergio Ramírez manifestó su “agradecimiento y alegría” por una obra “muy anhelada por muchos años”.