El influencer Facundo Guarino acusó a un hombre chaqueño por abuso sexual en su infancia

El influencer Facundo Guarino decidió contar en sus redes sociales que fue víctima de abuso sexual infantil. Según relató, los hechos ocurrieron cuando era un niño y permaneció en silencio durante más de una década hasta que en enero de este año pudo hablarlo con su madre.

“Hoy por fin me animo a hablar después de entender que callándome no me protegía, solo me lastimaba más. El silencio me generaba angustia”, expresó conmovido en el video que compartió en su cuenta de TikTok, donde acumula cientos de miles de seguidores.

Guarino contó que los episodios ocurrieron en la casa de su abuela materna. “Cuando mi abuela no estaba, él abusaba de mí en reiteradas ocasiones. Yo tenía 5 o 6 años”, explicó. Según su testimonio, el acusado lo amenazaba diciéndole que no podía contar nada a sus padres porque “se iban a enojar con él”.

El joven reveló que recién en enero pasado se lo confesó a su madre, quien inmediatamente habló con la abuela. Esta última enfrentó al señalado y, de acuerdo a lo narrado, el hombre admitió los hechos. Tras esa confrontación, se marchó de la vivienda familiar y regresó a Chaco.

La reacción familiar y el avance judicial

El influencer relató que en febrero presentó una denuncia formal en sede policial. Poco después se enteró de que la nieta del acusado también lo denunció por abuso, lo que derivó en una detención. Sin embargo, la medida no prosperó.

“Estuvo preso un mes, un mes y medio, hasta que le levantaron todos los cargos. Todavía la Justicia de mi lado no hizo nada”, remarcó Guarino, cuestionando la falta de respuestas judiciales.

En el tramo final de su video, el influencer transmitió un mensaje de acompañamiento y aliento:“Si estás pasando una situación similar quiero que sepas que tu dolor es real, tu historia importa y no estás solo. Siempre hay una salida. Nadie tiene derecho a romper tu inocencia, nunca”.

Guarino sostuvo que su intención es lograr tranquilidad para él y su familia, pero también que el caso no quede impune: “Yo creo mucho en Dios y creo que todo en la vida vuelve, pero hay cosas que no pueden quedar en la nada”. Finalmente denunció que pese a haber aportado pruebas y testimonios, el proceso no avanzó.