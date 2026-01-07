El Puerto de Barranqueras arrancó 2026 con el ingreso de 150 toneladas de girasol

El Puerto de Barranqueras inició su actividad operativa de 2026 con la recepción de 150 toneladas de semillas de girasol, un movimiento que marca el comienzo del año comercial y vuelve a poner en agenda el rol del puerto como pieza clave de la logística agroindustrial del Chaco.

La carga provino de distintas localidades del interior provincial —La Tigra, La Clotilde, Tres Isletas y Presidencia Roque Sáenz Peña— y fue destinada a descarga y almacenamiento en los silos, donde se realizan controles y tareas de conservación para preservar la calidad del producto antes de su siguiente etapa logística.

Más allá del volumen puntual, el ingreso de mercadería refleja la articulación entre el sector productivo y el Estado, en un contexto en el que los costos de transporte y la eficiencia logística resultan determinantes para la competitividad de los productores. En ese esquema, el puerto funciona como un nodo que permite acortar distancias, reducir tiempos y optimizar el traslado de la producción primaria.

Desde la administración portuaria, su titular Alicia Azula señaló que el inicio del año con este tipo de operaciones confirma la continuidad de la actividad y el acompañamiento institucional al sector. En esa línea, remarcó que el movimiento portuario no solo impacta en la cadena agroindustrial, sino también en la generación de empleo directo e indirecto y en la economía local.

"El primer cargamento de 2026 también se inscribe en la estrategia del Gobierno del Chaco de sostener y potenciar la infraestructura logística existente, con la mirada puesta en fortalecer el perfil exportador de la provincia y agregar valor a la producción primaria", sostuvieron desde el Ejecutivo.