El Senado frenó el veto de Milei a los aportes provinciales: cómo votaron los senadores del Chaco

La Cámara de Senadores de la Nación convirtió en un nuevo revés para el Gobierno la votación del veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Con 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones, la oposición logró insistir con la norma que garantiza la distribución automática de los recursos, evitando la discrecionalidad del Ejecutivo.

En este escenario, los tres senadores por Chaco actuaron en bloque y votaron por rechazar la decisión de Javier Milei. La peronista María Inés Pilatti Vergara y el exintendente de Fontana Antonio Rodas (ambos de Unión por la Patria) coincidieron con el radical Víctor Zimmermann, mostrando un alineamiento inusual entre el oficialismo provincial y la oposición nacional.

La coincidencia de Pilatti Vergara, Rodas y Zimmermann refleja un mensaje claro: la defensa de los recursos provinciales. La iniciativa respaldada por los gobernadores buscaba garantizar un reparto automático y previsible de los ATN, eliminando la facultad discrecional del Gobierno nacional para asignarlos.

Un golpe al oficialismo

El resultado fue categórico y dejó al oficialismo libertario aislado. El bloque de La Libertad Avanza apenas reunió nueve voluntades, sin poder frenar la avanzada de la oposición, que ya había obtenido un triunfo en Diputados con el rechazo a los vetos sobre el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.

La sesión, presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, marcó otro traspié para el Ejecutivo y consolidó la estrategia opositora de insistir con proyectos surgidos de los gobernadores, quienes vienen exigiendo previsibilidad en el giro de fondos.