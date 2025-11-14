El STJ revocó el sobreseimiento de Gerardo Dahse y ordenó continuar la causa por ser funcionario público

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes revocó por mayoría el sobreseimiento dictado a favor del ginecólogo Gerardo Dahse en una causa por abuso sexual con acceso carnal, al considerar que el imputado ejercía funciones públicas al momento del hecho. La decisión deja sin efecto la prescripción de la acción penal y ordena que el proceso continúe.

La sentencia N°267 aplica la suspensión del plazo de prescripción prevista para delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, un elemento clave que fue incorporado en el análisis de la máxima instancia judicial provincial.

El imputado y su condena previa

La decisión del STJ adquiere mayor relevancia, ya que sobre Gerardo Dahse ya pesa una condena firme. El imputado fue sentenciado a siete años de prisión e inhabilitación especial perpetua por el delito de Abuso sexual gravemente ultrajante contra una paciente, lo que pone de relieve la gravedad de los antecedentes del acusado.

El expediente que ahora se reactiva corresponde a un hecho ocurrido en 2008 y que fue denunciado recién en 2022. El Tribunal Oral Penal N.º 2 había dictado el Sobreseimiento N° 69/24 al considerar que la acción penal estaba extinguida por el paso del tiempo.

La clave: suspensión por función pública

La Fiscalía y la Querella interpusieron recursos de casación cuestionando el criterio de la prescripción. Tras el análisis, la mayoría del STJ coincidió con el voto del doctor Alejandro Alberto Chain.

Chain propuso revocar el sobreseimiento al considerar que la acción no se encontraba prescripta debido a la causal de suspensión del plazo prevista en el artículo 67, segundo párrafo del Código Penal, aplicable cuando el imputado es funcionario público.

Un informe solicitado al IOSCOR confirmó que Dahse “cumple funciones jerárquicas desde Junio de 2003 hasta la fecha”, siendo Jefe de Departamento al momento del hecho de 2008.

“La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública…”, destacó el voto del doctor Chain.

Voto en disidencia

En minoría, el ministro Eduardo Gilberto Panseri votó por confirmar el sobreseimiento, sosteniendo que la acción penal ya estaba extinguida en 2020. Panseri rechazó la aplicación retroactiva de leyes posteriores, argumentando que implicaría una “interpretación extensiva en perjuicio del imputado” (in malam partem), lo cual vulnera principios constitucionales.

Pese a la disidencia, los ministros Guillermo Horacio Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez (Presidente) y Fernando Augusto Niz adhirieron al voto de Chain, formando la mayoría que decidió que la causa por abuso sexual contra Dahse continúe.