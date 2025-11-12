La Corte ratificó la pena contra la ex fiscal Olga Tabacchi por abuso de autoridad y falsificación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ratificó la pena de un año y medio de prisión y el cese de sus funciones contra la ex fiscal Olga Anahí Tabacchi, oriunda de Santo Tomé, Corrientes. La decisión del máximo tribunal pone fin al proceso y confirma la condena impuesta en instancias inferiores en el 2023.

Tabacchi fue hallada culpable de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, en concurso real con falsificación de instrumento público, y en concurso aparente con daños.

Las maniobras de usurpación y falsificación

Las irregularidades por las cuales fue condenada y previamente removida de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento, ocurrieron durante su paso por la Unidad de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac) en Santo Tomé.

La investigación determinó que la ex funcionaria cometió una serie de maniobras para obtener un beneficio económico indebido:

Ocupación y arrendamiento irregular: Tabacchi ocupó de manera irregular una propiedad en Santo Tomé y generó un beneficio económico al arrendarla a una mujer, haciéndose pasar por la dueña legítima del inmueble. Presión y falsificación: al ser descubierta, habría ejercido presión sobre la inquilina para que devolviera la propiedad. En el marco de estas acciones, intentó forzar una mediación con la afectada mediante la falsificación de un formulario de derivación. En dicho formulario, Tabacchi figuraba simultáneamente como fiscal y como parte denunciante, creando una denuncia ficticia para dar apariencia de legalidad al trámite. Manipulación del sistema: según la Justicia, la ex fiscal manipuló el sistema informático judicial para ocultar sus acciones previas y aprovechar su posición en el Ministerio Público.

La confirmación de la pena por parte de la Corte Suprema ratifica la responsabilidad penal de Tabacchi por su accionar, que puso fin a su carrera en el Ministerio Público Fiscal.