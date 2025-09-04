Elecciones en Corrientes: con un giro histórico, Guillermo de la Cruz ganó la intendencia de Virasoro por 41 votos

Lo que era una ajustada derrota se transformó en un contundente triunfo. Guillermo de la Cruz, candidato de la alianza Vamos Corrientes, logró quedarse con la intendencia de la localidad de Virasoro tras un escrutinio definitivo que revirtió los resultados provisionales y confirmó su victoria sobre Darío González, del Frente Virasoreño.

Eduardo Vischi, optimista en revocar el veto de Milei a la Emergencia en Discapacidad: "Los números están"

En el recuento definitivo, con la apertura de las 85 mesas, se confirmó el triunfo de Vamos Corrientes por una diferencia de 41 votos. La alianza liderada por Gustavo Valdés obtuvo 7.704 votos (42.06%), mientras que el Frente Virasoreño, del actual intendente Emiliano Fernández, se alzó con 7.663 votos (41.84%).

La acusación tras la victoria: "No querían abrir las urnas"

En sus primeras declaraciones tras la confirmación de su triunfo, Guillermo de la Cruz aseguró que la victoria no fue una sorpresa. "Por algo el otro frente, el oficialismo municipal, no quería abrir las urnas", sostuvo, y acusó a la gestión saliente de haber omitido votos de su alianza en los telegramas del escrutinio provisional.

El intendente electo explicó que "muchos presidentes paradójicamente o llamativamente omitieron consignar votos de nuestra alianza", lo que llevó a que el conteo provisorio le diera una desventaja de 10 votos.

Según él, la apertura de las urnas superó ampliamente esa diferencia y confirmó el cambio de resultado.

Los ejes de su futura gestión y el vínculo con Juan Pablo Valdés

Guillermo de la Cruz sostuvo que su victoria es una clara señal de que en Virasoro la gente "quiso un cambio". En ese sentido, prometió trabajar en forma directa con el Gobierno de la provincia para "acompañar el crecimiento foresto-industrial y de la actividad privada de Virasoro".

No fuiste a votar en Corrientes: el paso a paso para justificar tu ausencia en las elecciones

El intendente electo también reveló su buena relación con el gobernador electo Juan Pablo Valdés: "Tenemos una amistad hace unos años y tenemos un diálogo que generacionalmente nos hace mantener ese vínculo muy directo y muy claro", afirmó a radio Continental.

Esta conexión directa con la provincia podría ser clave para el desarrollo de la localidad.

Un triunfo simbólico con vientos de cambio para Virasoro

La victoria de Guillermo de la Cruz en el escrutinio definitivo de Virasoro tiene un valor simbólico que va más allá de los números. Su triunfo, que revirtió un resultado que parecía adverso, confirma el éxito de la alianza Vamos Corrientes en el interior de la provincia.

Con una gestión que se anuncia cercana al Gobierno provincial, el nuevo intendente tendrá la tarea de llevar adelante un proyecto de desarrollo y crecimiento que, según sus palabras, la localidad venía reclamando desde hace tiempo.