Elecciones en Corrientes: quiénes son los siete candidatos que competirán por la gobernación

La provincia de Corrientes se prepara para una nueva contienda electoral con una oferta política inusualmente fragmentada. En total, siete frentes competirán por la gobernación, buscando arrebatarle el poder a la coalición oficialista liderada por Gustavo Valdés, quien ha impulsado a su hermano como sucesor.

Elecciones en Corrientes: dónde voto y qué se elige el 31 de agosto

La disputa principal se centrará en cuatro alianzas que aglutinan a las principales fuerzas tradicionales y a los emergentes espacios de la derecha nacional.

Los principales competidores en la disputa por la gobernación

Vamos Corrientes, cambio con continuidad

El oficialismo provincial, que hasta ahora unificaba al radicalismo, presenta a Juan Pablo Valdés como candidato a gobernador, una imposición de su hermano Gustavo Valdés que provocó una ruptura en la alianza. Lo acompaña en la fórmula Pedro Braillard Poccard.

Ascúa promete "Limpiar Corrientes"

El peronismo, que se presenta en dos alianzas, buscará ser una opción de poder. Bajo el sello de Limpiar Corrientes, el candidato a gobernador es Martín “Tincho” Ascúa, actual intendente de Paso de los Libres, que logró cerrar un acuerdo con el Frente Renovador imponiendo a César Lezcano como su compañero de fórmula.

Colombi busca su cuarta gobernación

Por otro lado, peleado con el gobernador Gustavo Valdés, el radical Ricardo Colombi mantuvo su sello Encuentro por Corrientes (ECO), con el que buscará su cuarto mandato.

Para darle mayor musculatura a su alianza, sumó una línea del PJ disidente, con Martín Barrionuevo como candidato a vicegobernador.

El "candidato de Milei"

Sin lograr cerrar un acuerdo con el oficialismo, La Libertad Avanza presentará a Lisandro Almirón con candidato a gobernador, quien será acompañado por Evelyn Karsten.

El vínculo de Almirón con el presidente Javier Milei fue reforzado por su hermana Karina Milei, quien en una visita a la provincia exclamó que "Lisandro Almirón es Javier Milei".

Las otras alianzas que competirán en Corrientes

La oferta electoral correntina se completa con otras tres fuerzas que también buscan captar el voto. Entre ellas se encuentra el Partido AHORA, que lleva al libertario Ezequiel "Teke" Romero como candidato a gobernador, acompañado por Ana “Coty” Casaro Quiñones.

Otro de los espacios que competirá en esta elección es el Partido de la Esperanza, con los abogados Adriana Vega y Andrés Barboza. Finalmente, el espacio Cambiá Corrientes presenta a la diputada provincial Sonia López como candidata a gobernadora, junto al médico Raúl Dal Lago.

Una contienda atomizada en la que las divisiones serán clave

La elección en Corrientes se presenta como una contienda atomizada, donde la división de las principales fuerzas tradicionales podría jugar un papel crucial.

La ruptura del radicalismo, con la postulación de Ricardo Colombi, y las internas del peronismo que se presentan en dos fórmulas, dejan un escenario abierto y sin un claro favorito.

El surgimiento de nuevas fuerzas, como la de los libertarios, añade una capa de complejidad a una elección en la que este 31 de agosto se definirá si el oficialismo logra la continuidad o si una de las fuerzas opositoras consigue romper la hegemonía del valdismo en la provincia con una segunda vuelta.