En Chaco, la mitad de los asalariados trabaja en la informalidad y el NEA concentra los niveles más altos del país

Según el último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP, UBA–Conicet), casi la mitad de los asalariados del Gran Resistencia (49,2%) trabaja sin aportes jubilatorios ni cobertura de seguridad social. Este porcentaje ubica a la capital chaqueña entre las zonas urbanas con mayor incidencia del empleo no registrado en todo el país.

El informe indica que la informalidad entre asalariados llegó al 37,7% a nivel nacional durante el segundo trimestre de 2025, el nivel más alto en 17 años —excluyendo el período de la pandemia— y con un incremento interanual de 1,4 puntos porcentuales. Esto significa que cuatro de cada diez trabajadores en relación de dependencia están fuera del sistema laboral formal y carecen de los derechos laborales básicos.

La situación es aún más crítica en el NEA, donde el promedio regional asciende al 48,37%, impulsado por los altos índices de Resistencia, Corrientes (48,7%), Formosa (52,2%) y Posadas (43,4%). La región se ubica así muy por encima de la media nacional y contrasta fuertemente con otras zonas como la Patagonia, donde la informalidad apenas llega al 22,9% en Neuquén y al 17,9% en Ushuaia-Río Grande.

Sectores y perfiles más afectados

La precariedad se concentra especialmente en ramas como el servicio doméstico y la construcción, donde la tasa de empleo informal supera el 75%. El comercio minorista también muestra niveles elevados, con un 51,6% de trabajadores no registrados.

En términos sociodemográficos, los jóvenes menores de 25 años son el grupo más vulnerable: el 63% de ellos se desempeña en condiciones informales. El nivel educativo también resulta determinante: mientras que quienes no completaron el secundario enfrentan tasas cercanas al 65%, los trabajadores con estudios universitarios completos apenas superan el 17%.

Chaco y el NEA, epicentro del empleo precario

Los datos del relevamiento muestran que el nordeste argentino continúa siendo la región con mayor incidencia de la informalidad laboral. Entre los aglomerados urbanos, Formosa (52,2%) y Resistencia (49,2%) se ubican en el “top 10” nacional, seguidos de Corrientes (48,7%). Estas cifras reflejan un fenómeno estructural vinculado a la baja diversificación productiva, la alta participación del empleo público y el peso de sectores tradicionales con baja calificación laboral.

La comparación con otras regiones es elocuente: mientras en el NEA prácticamente uno de cada dos asalariados no cuenta con un empleo registrado, en la Ciudad de Buenos Aires la informalidad es de apenas 24,2%, y en Bahía Blanca–Cerri, 29,5%.