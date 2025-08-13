En medio del ajuste y la deuda externa, el Gobierno chaqueño asegura que el pago de sueldos está garantizado

En un contexto de fuerte presión financiera por el pago de vencimientos de deuda y recorte de gastos, el subsecretario de Coordinación Económica del Chaco, Guillermo Agüero, ratificó que el cronograma salarial de la Administración Pública provincial se cumplirá sin demoras.

El funcionario aclaró que la suspensión temporal de la cláusula gatillo, medida que generó rechazo en el sector docente, responde a la necesidad de preservar recursos para garantizar sueldos y servicios esenciales en un escenario de caída de la coparticipación. “De ninguna manera está en riesgo el pago de salarios”, aseguró, al remarcar que la decisión se tomó con “criterio de orden, responsabilidad y seriedad, aunque implique asumir determinados costos”.

Agüero destacó, en declaraciones a Radio Libertad, que la prioridad del Ejecutivo provincial es “cumplir estrictamente con los sueldos y atender las cuestiones indispensables de salud, educación y seguridad”, incluyendo la provisión de medicamentos oncológicos, insumos para diabéticos y abastecimiento a hospitales y centros sanitarios.

La administración de Leandro Zdero enfrenta, además, la presión de una deuda externa que este lunes demandó casi 40 millones de dólares, correspondientes a una cuota del Bono Internacional emitido en 2016 durante la gestión de Domingo Peppo. Con este pago, el monto desembolsado en lo que va de su mandato asciende a 160 millones de dólares, y el Gobierno advierte que los compromisos anuales rondarán los 80 millones de dólares hasta 2027.

El gobernador justificó la postergación de la cláusula gatillo y otros recortes al afirmar que “la plata no está, y lo poco que hay se va en sueldos”. Sin embargo, gremios como ATECH calificaron la medida como un incumplimiento y advirtieron que podrían retomar medidas de fuerza si no se restablece la actualización automática.