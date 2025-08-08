Exfuncionarios de Capitanich lanzaron un frente por fuera del PJ con respaldo de Schiaretti y Carrió

Claudia Panzardi y Eduardo Aguilar formalizaron la inscripción de la alianza “Vamos Chaco”, un nuevo espacio político que competirá en las elecciones legislativas del 26 de octubre y que busca posicionarse como alternativa al kirchnerismo local y al oficialismo de Leandro Zdero. Con el respaldo de la Coalición Cívica y el acompañamiento nacional de Elisa Carrió y Juan Schiaretti, el frente busca consolidarse como el tercer actor fuerte en la disputa electoral.

Aunque inicialmente iba a llamarse “Somos Chaco”, el nombre debió modificarse por cuestiones legales. La flamante alianza está integrada por el Partido Demócrata, la Concertación Forja y el ARI, y ya prepara una plataforma programática centrada en la transparencia institucional, la alternancia y el control ciudadano. “Este no es un frente contra nadie, sino por algo: por un Chaco con futuro, sin caudillos ni corrupción”, dijo Aguilar.

Panzardi encabezará la lista de diputados nacionales, mientras que Aguilar será candidato al Senado. Ambos coinciden en que el PJ chaqueño quedó “cerrado sobre sí mismo” y acusan a Jorge Capitanich de manejar el espacio “sin diálogo ni democracia interna”.

Ruptura con el PJ y agenda institucional

Panzardi, actual intendenta de Laguna Blanca y presidenta del Congreso del PJ chaqueño, también ex ministra de Desarrollo Social, fue una de las voces más críticas de la conducción partidaria. En entrevistas previas denunció que las listas se cierran “entre pocos” y advirtió que “el partido está destinado a seguir perdiendo elecciones”.

Por su parte, Aguilar, ex ministro y ex senador, endureció aún más su discurso: “Capitanich convirtió al peronismo del Chaco en el de Formosa. Todo gira en torno a su figura. Hay que romper con ese esquema si queremos construir una provincia en serio”.

La incorporación de la Coalición Cívica-ARI fue confirmada en las últimas horas y representa un salto de escala para Vamos Chaco, que ya articula con el espacio “Provincias Unidas”, promovido por Schiaretti, Manes, Carrió y sectores del PRO disidente y del radicalismo. “Nadie con vínculos con la corrupción puede formar parte de este espacio”, sentenció Aguilar.