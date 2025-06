Formosa: denuncian agresión a diputada radical en plena campaña por la reforma constitucional

La diputada provincial Agostina Villaggi, representante de la Unión Cívica Radical (UCR) en Formosa, denunció haber sido agredida físicamente por una patota presuntamente vinculada al oficialismo provincial, mientras participaba de una actividad proselitista en el barrio Lote 111, en la ciudad capital. El incidente se produjo durante un encuentro con vecinos que compartían un locro en el marco de la campaña de cara a las elecciones de convencionales constituyentes.

“Me agarraron de los pelos, me tiraron al barro y me pegaron”, denunció la legisladora en un video que difundió a través de sus redes sociales. Aseguró que el grupo atacante actuó con impunidad y apuntó directamente contra el concejal justicialista Marcelo Sosa, a quien responsabilizó políticamente por lo ocurrido. “Fue una zona liberada. Nos apedrearon mientras compartíamos una comida con los vecinos”, afirmó.

Villaggi también señaló que, al momento de la agresión, había presencia policial en el lugar, pero los efectivos no intervinieron para frenar el ataque ni garantizar su seguridad. “La policía no hizo absolutamente nada. Por un momento sentí mucho miedo”, expresó. En las imágenes compartidas por la diputada se la puede ver con ropa embarrada y signos visibles de violencia, lo que generó una inmediata reacción política.

El Comité Nacional de la UCR emitió un comunicado en el que repudió el hecho y responsabilizó tanto al Ejecutivo provincial como al Gobierno nacional por la falta de condiciones democráticas en la provincia. “Este episodio ratifica nuestra preocupación por la ausencia de garantías para el ejercicio de la política en Formosa por parte de quienes no forman parte del oficialismo”, indicaron desde el partido.

Además, el comunicado recordó que no es el primer episodio de este tipo que involucra a militantes o dirigentes opositores en la provincia. La UCR acusó a las fuerzas de seguridad locales de connivencia por no actuar ante situaciones de violencia política. Desde diversos sectores del radicalismo nacional expresaron su solidaridad con Villaggi, quien ya presentó una denuncia formal ante la Justicia y solicitó medidas de protección personal.

El hecho se da en un contexto de alta tensión política en la provincia, a pocos días de las elecciones en las que se definirán 30 convencionales constituyentes, 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes. Se trata de un proceso electoral clave, que podría marcar cambios sustanciales en la Constitución de Formosa. En este escenario, el Partido Justicialista, encabezado por el gobernador Gildo Insfrán, buscará mantener su hegemonía legislativa, mientras que la oposición, con Villaggi como una de sus principales voces, intenta ampliar su representación.