Valdés defendió el Presupuesto 2026, priorizando la obra pública ante la incertidumbre de la recaudación

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, salió a defender la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026 enviada a la Legislatura provincial, que prevé gastos por $3,2 billones y un déficit financiero de $189.700 millones.

Valdés explicó que la confección del proyecto se realizó con “mucha prudencia” y un enfoque concentrado en el sector de la obra pública y el Ministerio de Economía, debido a la incertidumbre sobre la futura recaudación en la Argentina.

Ajuste presupuestario y estabilidad de ingresos

El mandatario provincial diferenció la dinámica actual de los años anteriores:

"En otros años lo que veíamos era que la recaudación estaba por encima de lo previsto. Y lo que vemos es que la recaudación está exactamente como estaba previsto. Por lo tanto, no se pueden incorporar al presupuesto de la provincia mayores ingresos y eso lo que genera es un ajuste presupuestario", señaló Valdés.

El gobernador aclaró que este escenario no implica una “falta de dinero”, sino una necesidad de cambiar la forma de presupuestar. Para Valdés, la nueva metodología obliga a “presupuestar exactamente lo que necesitamos”, lo que, paradójicamente, permite una “mayor precisión en la distribución de gastos e inversiones”.

Prioridad en la obra pública y previsibilidad

Valdés sostuvo que la previsibilidad en la recaudación es clave para la planificación. Consultado sobre si esto podría afectar la planificación de obras, el gobernador aseguró lo contrario:

“Si uno tiene un presupuesto más claro, cuando no sabe que tiene presupuesto y tiene un sobrante, la planificación de la obra se cumple con mayor exactitud”, explicó a radio Dos.

El gobernador se mostró optimista respecto al futuro, señalando que "no hay que descartar que la recaudación siga creciendo". Por ello, consideró fundamental tener una previsibilidad que permita a la administración "atender los recursos de los empleados públicos de otra forma" si los ingresos superan lo estimado, manteniendo la responsabilidad fiscal de los últimos años.