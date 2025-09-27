Gustavo Valdés inauguró el shopping UniPlaza y criticó al Gobierno nacional por no apoyar la obra

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este viernes por la noche la inauguración del “UniPlaza Shopping”, el primer proyecto que se pone en marcha en el complejo urbano “La Unidad”, ubicado en el predio de la ex cárcel de la ciudad. Durante su discurso, el mandatario destacó la confianza mutua y la reciprocidad entre el sector público y el privado como motor de desarrollo.

Críticas a Nación y elogios al sector privado

El gobernador dedicó un agradecimiento especial a los inversores del proyecto, en particular a Nicolás Goitia y a la memoria de "El Negro Jorge Goitia", a quien definió como un visionario. Valdés recordó que el proyecto de la Costanera se enmarcó en un convenio con el Gobierno nacional, que lamentablemente "no cumplió ni una coma de lo firmado".

"Nosotros cumplimos con nuestra parte, hicimos la Costanera y transformamos el predio de la vieja cárcel en un nuevo espacio urbano. Lamentablemente, Nación no cumplió ni una coma de lo firmado", lamentó.

A diferencia del gobierno nacional, el mandatario elogió el compromiso del sector privado: "El Estado solo tiene que garantizar que al privado le vaya bien", señaló, y celebró que la obra se haya concretado gracias a la inversión privada.

La apuesta por el desarrollo y los empleos correntinos

En su discurso, Valdés destacó el impacto económico y social del nuevo shopping, que generará más de 250 empleos permanentes. El gobernador resaltó el uso de mano de obra correntina en la construcción, que se llevó a cabo en apenas 24 meses.

Además, el proyecto incluye una torre central de 20 pisos y un nuevo edificio para el Banco de Corrientes, que funcionará como la Banca Empresa de la Provincia.

El mandatario también detalló que el centro comercial fue concebido con un estilo "abierto y fresco, al estilo Miami", y subrayó el valor de la inversión que apuesta por el futuro de la provincia: "Tenemos producción, industria y comercio. Este emprendimiento va a generar movimiento turístico, fortalecerá al comercio y nos dará futuro", concluyó.

Un nuevo polo comercial, cultural y tecnológico

El UniPlaza Shopping se alza sobre un terreno de 18.000 m² y cuenta con 35 locales distribuidos en tres niveles. Además de su patio de comidas, supermercado premium y otras ofertas comerciales, el proyecto funcionará como un catalizador de actividad comercial y social en una zona con valor histórico y cultural, haciendo confluir en un mismo entorno cultura, ciencia y consumo.

La inauguración contó con la bendición del Diácono Raúl Vallejos, seguida de un simbólico corte de cintas y un recorrido por las instalaciones del flamante complejo.