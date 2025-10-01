Iñaki Gutiérrez en Resistencia sobre funcionarios: “Si alguien robó hay que arrancarle la cabeza”

En el tramo final de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el influencer libertario Iñaki Gutiérrez desembarcó en Resistencia y encendió la jornada política: respaldó las políticas de Javier Milei, pidió “profundizar el cambio” y lanzó duras críticas contra la corrupción, exigiendo medidas ejemplares dentro del Estado.

Durante un acto en el Club Social, Gutiérrez acompañó a los candidatos de La Libertad Avanza en Chaco y alentó a “redoblar esfuerzos” para consolidar el proyecto libertario. “La disyuntiva es clara: o la libertad avanza o Argentina retrocede”, afirmó, en un discurso que combinó autocrítica, respaldo a las reformas económicas y llamados a la unidad.

El dirigente reconoció que la derrota en Buenos Aires obligó a revisar estrategias: “Hubo una autocrítica muy fuerte. Si el pueblo bonaerense nos dio la espalda, es porque no supimos comunicar los logros. El esfuerzo de la gente para ajustarse y salir de la crisis es enorme y debemos estar a la altura”.

Defensa del modelo económico y críticas al kirchnerismo

Gutiérrez defendió las medidas del gobierno y justificó el impacto en el conurbano: “Actualizar tarifas golpeó el bolsillo, pero en el interior se pagan hace años. Aun así, logramos avances en inflación, seguridad y salida del cepo. Hoy Argentina es el país más seguro de Latinoamérica”.

También volvió a apuntar contra el kirchnerismo, al que definió como “pan para hoy y hambre para mañana”, y explicó que el pedido de asistencia financiera a Estados Unidos responde al “agujero que dejó el kirchnerismo en el Banco Central”: “Recibimos un país con reservas negativas. Corregir ese déficit estructural lleva tiempo”.

“Al que robó, hay que cortarle la cabeza”

Al ser consultado sobre casos de corrupción, incluso aquellos que involucran a funcionarios cercanos al poder, dijo: “El gobierno esperó confirmar si los audios eran reales, separó al funcionario que no denunció y dejó actuar a la Justicia. Respetamos el Estado de derecho”.

Y fue más allá: “Al que robó hay que cortarle la cabeza, desde el más alto hasta el más bajo. No podemos echar a alguien solo por audios radiales, pero si hay delito comprobado, la Justicia debe actuar con todo el peso de la ley”.

Sobre los rumores de tensiones entre Santiago Caputo y el sector de Karina Milei, Gutiérrez negó internas: “El gobierno trabaja unido. La sociedad hizo un esfuerzo enorme, y nosotros tenemos que redoblar el nuestro para sacar el país adelante”.

Finalmente, convocó a los chaqueños a acompañar el proyecto oficialista en las urnas: “Esta elección definirá si seguimos avanzando o si volvemos al pasado. Es un modelo basado en la libertad, el orden y la seguridad. Y no hay vuelta atrás”.