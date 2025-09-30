Incendio en el edificio San Martín: las llamas reavivaron el abandono de una obra que lleva más de 13 años paralizada

En el abandonado edificio San Martín, una de las construcciones más emblemáticas y polémicas del centro de Resistencia, una densa columna de humo alertó a los vecinos y obligó a una rápida intervención de los bomberos, tras desatarse un incendio en la planta baja del inmueble, inconcluso desde hace más de una década.

El hecho ocurrió cerca de las 15:05 en el edificio ubicado sobre avenida San Martín al 450, cuando el Sistema de Emergencias 911 recibió llamados de vecinos que advirtieron la presencia de humo saliendo desde el interior. De inmediato, una dotación de la División Bomberos de la Policía del Chaco se dirigió al lugar.

Al llegar, constataron que el foco ígneo se encontraba en el sector de estacionamiento de la planta baja, dentro de una estructura de aproximadamente 22 pisos. Con una línea de ataque de 45 milímetros, los bomberos trabajaron intensamente para sofocar las llamas, eliminar material combustible y evitar que el fuego se propagara a otros sectores.

Durante la tarea fue necesario el apoyo de otra unidad para el abastecimiento de agua. Finalmente, tras varios minutos de trabajo, el incendio fue controlado y se procedió a la remoción y refrigeración de los restos combustos.

Sin heridos, pero con daños materiales

Según el informe oficial, no se registraron personas lesionadas, aunque el fuego provocó la destrucción total de tarimas y postes de madera, así como daños parciales en cerámicas y materiales metálicos que se encontraban en el suelo.

En el lugar también trabajó personal de la Comisaría Primera de Resistencia, encabezado por el subcomisario Jorge Ayala, quien se abocó a las tareas investigativas. Además, se realizó una inspección ocular pericial para determinar las causas del incendio.

Un símbolo del abandono urbano

El edificio San Martín comenzó a construirse en 2012 como un ambicioso proyecto inmobiliario, pero la obra fue paralizada pocos años después y desde entonces se convirtió en una estructura vacía y deteriorada.

En noviembre de 2024, la Justicia ordenó continuar con la liquidación del fideicomiso y avanzar hacia su venta pública, luego de rechazar un plan de reactivación que no presentaba garantías suficientes para saldar deudas con acreedores. Desde entonces, el inmueble permanece en el limbo legal, acumulando denuncias de vecinos por inseguridad y abandono.