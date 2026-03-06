Incendio en el Ministerio de Hacienda de Corrientes: "La información está resguardada en el data center"

Un principio de incendio en la sede del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes generó alarma en las primeras horas de este viernes en el centro capitalino. El fuego se originó en el primer piso del histórico edificio situado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Salta, afectando específicamente a dos oficinas administrativas.

El titular de la cartera económica, Marcelo Rivas Piasentini, brindó tranquilidad tras el siniestro al confirmar que el foco comenzó alrededor de las 5:30 de la madrugada, horario en el que no había personal en el área.

“Fue en el área de Contaduría; un cortocircuito en una de las computadoras generó un principio de incendio”, precisó el funcionario.

Daños materiales y humo intenso

Si bien el incendio no pasó a mayores gracias a la intervención de los bomberos, el ministro señaló que el material combustible en las oficinas generó un ambiente difícil para el trabajo presencial durante la jornada.

“No se lamentaron personas lesionadas ni hubo grandes daños, pero sí un humo muy intenso por el tipo de material que se ha incendiado”, explicó Piasentini, advirtiendo que hoy será un “día diferente en términos laborales” debido a las tareas de limpieza y ventilación.

Información a salvo: el resguardo del data center

Una de las mayores preocupaciones giraba en torno a la posible pérdida de documentación sensible o expedientes de la administración pública. Sin embargo, el ministro descartó cualquier inconveniente respecto a la base de datos de la provincia.

“En términos de información no hay problemas, porque está todo resguardado bajo un sistema de data center, así que no hay ningún inconveniente en ese sentido”, aseguró Rivas Piasentini a radio Sudamericana, llevando calma sobre la continuidad de los trámites y la seguridad de los archivos digitales del Ministerio de Hacienda.

Tras las pericias de rigor realizadas por la Policía de Corrientes y el cuerpo de Bomberos, se espera que la actividad en el edificio se normalice gradualmente una vez que se disipe el humo y se garantice la seguridad de las instalaciones eléctricas.