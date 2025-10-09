Incendio en pleno centro de Corrientes: rescatan a una mujer inconsciente de una vivienda

Un incendio de importante magnitud se desató en la noche del miércoles en una vivienda ubicada en el pleno centro de la ciudad de Corrientes, sobre la calle Perú, entre Rivadavia y 3 de Abril. El rápido accionar de los bomberos permitió sofocar las llamas, pero el siniestro dejó una mujer herida que debió ser evacuada de urgencia.

El jefe del cuerpo de bomberos, Daniel Bertorello, explicó que al llegar la primera dotación, los equipos de Bomberos Voluntarios y de la Policía trabajaron de manera coordinada, ingresando al domicilio tanto por una escalera interna desde la planta baja como por el balcón de la vivienda.

Rescate de urgencia

Al ingresar, los bomberos se encontraron con una mujer en la planta baja que inicialmente se negó a ser evacuada. Sin embargo, minutos después, hallaron a una segunda persona inconsciente en una habitación contigua a la que fue alcanzada por el fuego.

“El personal de Bomberos Voluntarios, junto con bomberos de la Policía, logró evacuar a la persona inconsciente, que fue inmediatamente asistida por personal de salud”, señaló el jefe del cuerpo a radio Continental Corrientes.

La mujer rescatada fue llevada de manera urgente al hospital Escuela con signos vitales.

A pesar de la intensidad de las llamas y el riesgo de que el fuego se propagara hacia otras habitaciones del inmueble en el centro, las tareas de contención lograron sofocar el incendio con rapidez y evitaron mayores daños materiales.

Las causas que originaron el siniestro aún se encuentran bajo investigación.