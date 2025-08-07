Investigan la muerte de un operario de Secheep tras una descarga en una subestación subterránea

El fallecimiento de Matías Oviedo, operario de Secheep, generó conmoción este miércoles por la tarde, tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas de verificación en una subestación transformadora subterránea ubicada en Resistencia, en la intersección de las calles Roque Sáenz Peña y Obligado.

Según confirmó el presidente de la empresa estatal, Hilario Bistoletti, Oviedo descendió al lugar en cumplimiento de sus funciones, en el marco de una inspección por fallas en el suministro eléctrico. “Aparentemente, tropezó o tuvo alguna dificultad al bajar y tomó contacto con una barra con electricidad. Perdió la vida en el acto”, declaró en diálogo con Radio Libertad.

El procedimiento, según el protocolo de seguridad, indica que el descenso se realiza de forma individual mientras otro operario permanece en superficie. Fue este quien, al advertir la falta de respuesta, bajó con un compañero a asistir a Oviedo y lo trasladó de urgencia al hospital Perrando, donde los médicos confirmaron su deceso.

Bistoletti remarcó que el operario estaba capacitado y contaba con todos los elementos de seguridad, y que tanto Secheep como la aseguradora verifican regularmente los protocolos: “Somos muy celosos en eso. Sin embargo, algo sucedió y vamos a investigarlo a fondo”.

Además, señaló que este tipo de tareas no requieren corte de energía ya que se trata de inspecciones visuales y no de manipulación de equipos: “Se bajó a constatar una situación, no a intervenir en el sistema”. El directivo también confirmó que la empresa ya no construye subestaciones subterráneas, dado que tienden a inundarse y representan un riesgo extra. En su lugar, se impulsa la instalación de nuevos transformadores de superficie en articulación con los municipios.

El hecho es investigado tanto por la justicia como por la propia empresa, que buscará determinar si hubo fallas en la ejecución del protocolo o algún otro factor que haya desencadenado la tragedia. El jueves por la mañana, familiares, amigos y compañeros despidieron a Oviedo en el Santuario Inmaculada Concepción de Barranqueras, su ciudad natal. “Hace muchos años que no teníamos un accidente de esta naturaleza. Todo el personal está conmovido. Es una gran pena”, expresó Bistoletti.