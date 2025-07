La Cámara de Comercio de Misiones advierte el “combo explosivo” que enfrentan

La economía en Misiones vuelve a encender luces de alerta. El comercio provincial sufre una caída persistente en las ventas, cierres de locales y despidos, en un contexto dominado por el desplome del consumo interno y la competencia desigual con los países vecinos. Según datos de la Confederación Económica de Misiones (CEM), en junio las ventas minoristas de pymes cayeron un 6,7% respecto al mes anterior, mientras que la comparación interanual también fue negativa, con una baja del 0,5% a precios constantes.

En diálogo con El Territorio, Alejandro Haene, director de la Cámara Argentina de Comercio, definió el panorama con una frase contundente: "Lo que estamos viviendo es como un tsunami perfecto". El dirigente empresarial describió un escenario dominado por la caída en la demanda, el aumento de costos, la apertura de importaciones y la presión que implica ser una provincia de frontera, con Posadas, Eldorado e Iguazú como puntos sensibles por su cercanía con Paraguay y Brasil.

La ola importadora y la competencia fronteriza

La “ola importadora” impacta de lleno en el comercio local, agravada por un tipo de cambio oficial planchado y la opción de pagar productos extranjeros en cuotas. "Es muy difícil competir. No podés bajar más allá de los costos porque entrás en zona de pérdida", advirtió Haene. A eso se suma la merma en el consumo: "La cantidad de personas que ingresan a un negocio es mucho menor que antes", reconoció el empresario.

Banco Nación: las 10 concesionarias de Corrientes adheridas para acceder a préstamos de hasta $100 millones

La cercanía con Paraguay y Brasil, donde la oferta es más competitiva por el diferencial cambiario y fiscal, configura un combo letal para los comerciantes misioneros. "Posadas es la única capital provincial que es frontera internacional. La facilidad con la que cruzamos a Paraguay o a Brasil para comprar es inédita", explicó Haene.

Salarios pisados y rubros en crisis

A la crisis de ventas se suman los bajos salarios y la inflación, que deterioran el poder adquisitivo. "El gobierno nacional no autoriza aumentos salariales superiores al 1% mensual. Eso es un despropósito. Si la inflación es del 3% y solo autorizan el 1%, ya te comieron dos puntos", cuestionó Haene. Cuando se le consultó qué rubros son los más afectados, no dudó: “Están todos complicados. Muebles, indumentaria, alimentos, mayoristas, minoristas… no hay un sector que se salve”.

Pese al sombrío diagnóstico, el dirigente mantuvo una cuota de optimismo: "Soy positivo, trato de encontrarle el agujero al mate. Pero no quiero ser pájaro de mal agüero: que la cosa está difícil, está difícil, y se siente mucho", cerró.