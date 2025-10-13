La Finalissima entre Argentina y España se jugaría en Qatar: la fecha tentativa

El esperado duelo entre Argentina y España por la Finalissima 2026 ya tendría fecha y sede definidas. Según adelantó el diario Marca, el encuentro que enfrentará a los campeones de la Copa América y la Eurocopa se jugaría el sábado 28 de marzo del próximo año, en plena ventana FIFA, en el Estadio Lusail de Qatar, donde la Albiceleste alcanzó la gloria mundial en 2022.

La opción de Qatar habría ganado terreno frente a otras alternativas que se barajaron en los últimos meses, como Miami, Montevideo y otros destinos en Medio Oriente. Entre los factores que inclinan la balanza a favor del emirato se destacan el clima favorable, la cercanía con Europa y la buena relación institucional con la FIFA, cuyo presidente, Gianni Infantino, mantiene una valoración especial por el país anfitrión del último Mundial.

Regreso con gloria

En caso de confirmarse, el partido marcará el regreso de Lionel Messi y La Scaloneta al estadio donde el capitán argentino levantó el trofeo más importante de su carrera. Además, permitirá medir fuerzas con una de las selecciones más sólidas del presente europeo, a pocos meses del inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La Conmebol ya había anunciado en julio que la Finalissima se celebraría en marzo de 2026, lo que coincide con la información de la prensa española. El calendario FIFA contempla una ventana de partidos entre el 23 y el 31 de marzo, por lo que el 28 se perfila como la fecha más probable.

La concreción del encuentro depende, no obstante, del desempeño de España en las Eliminatorias Europeas. Mientras que Argentina ya tiene asegurado su lugar en el Mundial, el combinado dirigido por Luis de la Fuente lidera su grupo y podría confirmar su clasificación en los próximos compromisos, allanando el camino para la organización del cruce.

La historia de la Finalissima se remonta a 1985, cuando Francia venció 2-0 a Uruguay en el Parque de los Príncipes. En 1993, Argentina se impuso por penales a Dinamarca en el Estadio José María Minella de Mar del Plata. Tras casi tres décadas de inactividad, el torneo regresó en 2022, cuando la Albiceleste derrotó 3-0 a Italia en Wembley, sumando otro título a la era Scaloni.