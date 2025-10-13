La Fórmula 1 respalda a Franco Colapinto: “Está en buena forma para conservar su asiento en Alpine”

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 empieza a definirse con señales positivas. A pocas fechas del cierre del campeonato, el piloto argentino demostró una evolución sostenida dentro del equipo Alpine, superando en las últimas competencias a su compañero Pierre Gasly y consolidando su lugar en el team francés.

La confirmación no llegó desde la escudería, sino desde la propia Fórmula 1, que publicó un artículo en su página oficial destacando la proyección del joven pilarense y su rol dentro del nuevo proyecto del equipo de Enstone. “Está en buena forma para conservar su asiento”, señaló el periodista inglés Lawrence Barretto, una de las voces más reconocidas del paddock.

El análisis de la F1

En su nota, Barretto repasó el panorama actual de Alpine, que centra sus esfuerzos en la temporada 2026 y trabaja en el rediseño del monoplaza bajo las nuevas normativas técnicas. “No se espera una decisión hasta el final del año, pero internamente ya se evalúan las opciones”, explicó.

Según el periodista, el equipo evalúa tres nombres: Franco Colapinto, Paul Aron y Jack Doohan, aunque este último habría perdido terreno. “Colapinto respondió para dar un giro a su situación y ahora, según las fuentes, está en buena forma para conservar su asiento”, puntualizó Barretto.

El artículo resalta que, más allá de la falta de puntos, el argentino “mostró consistencia, serenidad y capacidad para igualar a Gasly en ritmo y clasificación”. En el mano a mano de los últimos Grandes Premios, Colapinto superó a su compañero en cuatro de las últimas cinco sesiones de clasificación, un dato que no pasó desapercibido en Enstone.

Respaldo interno y apoyo financiero

El team principal de Alpine, Steve Nielsen, también elogió públicamente al argentino: “Pierre es un piloto con mucha experiencia. Comparamos a Franco con él y ha hecho un trabajo excelente en las últimas tres carreras. Si esto continúa, no veo motivo para que no siga en el puesto”.

Además del rendimiento deportivo, el respaldo económico que Colapinto aporta al equipo se considera una ventaja estratégica. “Esa combinación de talento, consistencia y apoyo financiero lo convierte en una opción atractiva para Alpine, especialmente en un contexto de transición técnica”, analizó Barretto. La nota también recuerda que Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, confirmó que la definición se dará entre Colapinto y Aron, aunque todo indica que el argentino lidera la disputa.

Camino a 2026

El Gran Premio de los Estados Unidos, que se correrá del 17 al 19 de octubre en Austin, será clave para el futuro del piloto. Tras su notable actuación en Singapur, Colapinto buscará confirmar su continuidad con otro buen resultado en COTA. En la F1 ya lo ven como una pieza sólida dentro del futuro de Alpine. “Si mantiene su forma actual, el equipo tendrá pocos motivos para cambiar algo de cara a 2026”, concluye el artículo de la Máxima.