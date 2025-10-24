La Justicia de Corrientes presentó SIGEF YAGUARETÉ, un sistema que conecta comisarías y Fiscalía de forma inmediata

La Justicia de Corrientes presentó una nueva herramienta digital destinada a transformar la gestión del fuero penal: el software “SIGEF YAGUARETÉ”. La herramienta fue diseñada para agilizar el trabajo del Ministerio Público Fiscal y fortalecer la respuesta estatal ante la ciudadanía.

Corrientes: ex policía fue condenado a seis años de prisión efectiva por violencia de género en Paso de los Libres

El Fiscal General, César Sotelo, enfatizó que el sistema es un motivo de “orgullo personal” por la capacidad inédita de la institución de crear su propia tecnología:

“El orgullo personal se debe a que la capacidad del Poder Judicial de Corrientes en establecer su propio software es algo inédito. Es muy importante porque la elaboramos nosotros con todos los problemas, las dificultades y también los propósitos de solución”, afirmó Sotelo.

Además, el Fiscal General destacó el compromiso final de los poderes del Estado: “El objetivo principal de los tres poderes son los ciudadanos y sobre todo los más vulnerables”.

El STJ celebró el desarrollo propio: “Un verdadero motivo de orgullo”

El presidente del STJ, Luis Eduardo Rey Vázquez, coincidió con Sotelo al calificar la presentación de SIGEF YAGUARETÉ como un logro institucional significativo y un “verdadero motivo de orgullo” al ser un desarrollo propio para la gestión del Ministerio Público Fiscal.

Rey Vázquez remarcó que esta innovación se inscribe en la estrategia de modernización del Poder Judicial para “acercar a la ciudadanía, al Poder Judicial” y mejorar la calidad de la gestión de los procesos.

"Esta innovación se inscribe en la estrategia de modernización del Poder Judicial: mejorar la calidad de la gestión de los procesos", señaló el titular del STJ.

Celeridad y seguridad: la transformación del Fuero Penal

El eje de la transformación que propone SIGEF YAGUARETÉ es la celeridad en la intervención judicial. El sistema permite que todas las denuncias realizadas en las Comisarías lleguen de forma inmediata y segura al Ministerio Público Fiscal.

Este avance se traduce en múltiples beneficios clave: