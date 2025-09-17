La Justicia de Corrientes protege a dos niños y los aparta de sus padres por consumo de drogas

La jueza sustituta del Juzgado Civil y Comercial y de Familia, Niñez y Adolescencia de Monte Caseros, doctora Amelia Itatí Olivieri, emitió una resolución que convalidó parcialmente una medida de protección excepcional en favor de dos niños de 11 y 6 años de edad.

La decisión busca salvaguardar el derecho fundamental de los menores a vivir en un entorno familiar estable y seguro, tras detectarse una situación de "abandono, riesgo y vulnerabilidad" debido al "consumo de sustancias tóxicas" por parte de sus progenitores.

El rol clave de la DiPNA y la decisión judicial

La intervención de la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia (DiPNA) de Monte Caseros fue fundamental para proteger a los menores. El organismo actuó de manera preventiva al detectar la grave situación y solicitó una medida de protección que la jueza Olivieri convalidó al considerarla “idónea, razonable y proporcional”.

A pesar de que la DiPNA había solicitado un plazo de 180 días para la medida, la magistrada lo redujo a 90 días, en concordancia con el Decreto Reglamentario N° 415/06. La jueza consideró que este límite de tiempo es crucial para asegurar la transitoriedad de la medida y garantizar una pronta resolución de la situación familiar de los niños.

El interés superior del niño y el valor del vínculo afectivo

En su resolución, la jueza destacó la importancia del “interés superior del niño” como principio rector de su decisión. Para ello, valoró el vínculo afectivo entre los menores y su tía abuela paterna, con quien se dispuso el alojamiento de los niños.

En una audiencia de escucha, los propios niños expresaron su deseo de quedarse con ella, lo que fue un factor clave en la decisión judicial. La tía abuela fue designada formalmente como “Familia de Acogimiento”.

Como parte de la resolución, la jueza Amelia Itatí Olivieri dispuso las siguientes acciones: