Lavado de activos: citaron al arquitecto del templo de Jorge Ledesma en la causa por el “milagro” de los dólares

La Fiscalía Federal de Resistencia citó a declarar como testigo al arquitecto Jeffrey Berk, encargado del diseño y construcción del Portal del Cielo, el templo evangélico más grande de Argentina. La audiencia se realizará el próximo lunes, en el marco de la causa que investiga presunto lavado de activos y evasión fiscal relacionados con la Iglesia Cristiana Internacional, liderada por el pastor Jorge Ledesma.

Fuentes judiciales confirmaron que la medida fue dispuesta por el fiscal federal Patricio Sabadini como parte de la etapa preliminar del expediente. Uno de los puntos centrales de la investigación es el origen de los fondos que financiaron la construcción del monumental estadio techado con capacidad para 15 mil personas, inaugurado en julio con la presencia del presidente Javier Milei.

La jueza federal Zunilda Niremperger ya había ordenado el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de Ledesma, luego de que se verificara que la organización religiosa no presenta balances ni estados contables desde 2016. Además, se solicitó información a la Unidad de Información Financiera (UIF), la AFIP, el Ministerio de Infraestructura del Chaco y la Municipalidad de Resistencia.

La causa también investiga el denominado “milagro” de los 100 mil dólares, surgido a partir de declaraciones del propio Ledesma, quien afirmó que en una caja de seguridad de la iglesia había 100 mil pesos y que, al abrirla, encontraron 100 mil dólares, atribuyendo el hecho a una “obra divina”.

Por el momento, no hay personas imputadas, pero la fiscalía avanza con testimoniales y peritajes patrimoniales para determinar si el expediente derivará en una acusación formal contra el líder religioso o integrantes de su entorno.