Los caseros de los Sena negaron haber participado del encubrimiento: “Que el verdadero culpable se haga cargo”

Frente a los doce jurados, Gustavo Melgarejo, ex casero de la chanchería del campo Rossi, habló con la voz quebrada. Dijo que es inocente, que “perdió a su familia” y que “hace dos años y cinco meses” está detenido “por algo que no hizo”. Sostuvo que la noche del 2 de junio de 2023, cuando Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez y se presume su cuerpo fue traslado al terreno de los Sena, estaba en una cena junto a su pareja Griselda Reinoso y un vecino al que identificó como Ríos.

“Estuvimos desde la tarde preparando comida; tomamos cerveza y vino, hicimos un asado y escuchamos música hasta medianoche. Después volvimos al campo a descansar”, reconstruyó.

Aseguró que, al regresar, no advirtió fuego ni movimientos inusuales en la zona de corrales y galpones, debido, dijo, a que la iluminación del predio llegaba “hasta el galpón y no más”.

En su relato, sí admitió:“Vimos un rastro de fuego, como que se había quemado algo. Le dije a mi pareja: ‘Si viene Emerenciano y ve esto, me va a retar’, porque estaba prohibido quemar basura o ramas en el campo”.

Melgarejo describió el allanamiento que derivó en su primera detención: “Iba al kiosco a comprar cerveza cuando me cruzo con la policía. Tenían orden de allanamiento. Les abrí el portón y me quedé afuera, bajo la lluvia, tomando con ellos mientras esperábamos al fiscal. Entraron, revisaron y me preguntaron si había visto algo raro. Les mostré el lugar donde había fuego, nada más”.

Según su versión, fue liberado brevemente y volvió a ser detenido al poco tiempo. Desde entonces, permanece preso: “Solo quiero que el culpable se haga cargo de lo que hizo”.

También afirmó que no tenía trato con Emerenciano Sena ni Marcela Acuña y que su único contacto era Gustavo Obregón, quien, dijo, le pagaba el sueldo y le transmitía indicaciones.

“Obregón y César fueron a pedir una pala”

Un tramo sensible de su testimonio apuntó a una visita posterior al 2 de junio: “Obregón y César llegaron cuando dábamos de comer a los chanchos y pidieron una pala. Les dije dónde estaba; dijeron que era para sacar tierra para plantas. Volvieron a los minutos y la dejaron donde estaba”.

No aportó más detalles sobre esa secuencia ni sobre otros movimientos en el campo.

Reinoso: “Soy inocente de todo lo que se me acusa”

A su turno, Griselda Reinoso, casera del predio y expareja de Melgarejo, negó cualquier participación y dijo que la noche del 2 de junio cenó con su pareja y su hija en la casa del vecino Ríos.

“Soy inocente de todo lo que se me acusa. No vi fuego ni movimientos raros. Solo salí un momento a un kiosco dentro del mismo predio”, declaró.

Contó que se enteró de la causa el 11 de junio, cuando la policía llegó al domicilio de su padre para detenerla. Acompañada por efectivos, volvió después al campo solo para retirar pertenencias. Dijo que, durante esa diligencia, le preguntaron por entradas y salidas en el lugar y que no pudo precisar horarios o identidades.

Sobre vínculos con los principales acusados, afirmó conocer a Sena, Acuña y Obregón “de vista” y remarcó que sus tareas eran domésticas y cotidianas, sin participación en actividades del movimiento social.

Agregó que en una declaración previa mencionó haber visto, en algún momento, “un auto blanco” con herramientas que entró y salió del campo, sin recordar fecha exacta.

Tanto Melgarejo como Reinoso están imputados por encubrimiento agravado. En términos jurídicos, el jurado deberá ponderar si sus dichos y conductas facilitaron o aseguraron la impunidad de un hecho principal, o si, por el contrario, no tuvieron intervención ni conocimiento que los torne penalmente responsables.

Ambos lloraron en distintos pasajes. Melgarejo lo hizo al hablar de su hijo y del tiempo detenido; Reinoso lució nerviosa al relatar el operativo que derivó en su arresto y al reafirmar que “cayó presa sin entender por qué”. Sus declaraciones apuntaron a un perfil de peones: tareas de cuidado de animales, rutinas domésticas y contacto esporádico con referentes del movimiento.