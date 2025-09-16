Los Pumas vuelven a soñar en el Rugby Championship: ¿tienen chances de ser campeones?

Los Pumas consiguieron un vibrante triunfo por 28-26 ante los Wallabies en el Allianz Stadium de Sydney y cerraron su gira australiana con una victoria que los devuelve a la pelea en el Rugby Championship 2025. El equipo de Felipe Contepomi mostró un gran primer tiempo, aunque sufrió en el complemento tras la amarilla a Santiago Carreras, el máximo anotador del certamen.

Con dos victorias y dos derrotas en las primeras cuatro fechas, Argentina suma 9 puntos y se ubica en el cuarto lugar de la tabla, apenas a dos unidades de Australia (11) y Sudáfrica y Nueva Zelanda (10 cada uno). El certamen, más apretado que nunca, tendrá definición en las dos últimas jornadas, donde los argentinos se medirán contra los poderosos Springboks.

Un torneo parejo y con sorpresas

El Rugby Championship 2025 ya dejó resultados inesperados. Los All Blacks sufrieron la peor derrota de su historia tras caer 43-10 ante Sudáfrica en Wellington, lo que comprimió la tabla de posiciones. Argentina, en tanto, se dio el gusto de vencer por primera vez en el país a los neozelandeses (29-23 en el Amalfitani), un hito que recordó lo conseguido en 2020 ante los mismos rivales en Sydney.

Próximos desafíos

El calendario de los Pumas marca dos compromisos clave:

Sábado 27 de septiembre , ante Sudáfrica en Durban.

, ante Sudáfrica en Durban. Sábado 4 de octubre, con los sudafricanos nuevamente, esta vez en Londres, en el Twickenham Stadium.

Los partidos definirán no sólo la ubicación final de Argentina, sino también el futuro inmediato de un equipo que busca consolidarse tras la mejor campaña de su historia en 2024, cuando terminó tercero con 14 unidades y tres victorias en un mismo torneo.

El peso de la historia

Desde su debut en 2012, Los Pumas han atravesado campañas irregulares en el certamen que reúne a las potencias del hemisferio sur. La mejor actuación hasta ahora fue la del año pasado, pero en 2020 también alcanzaron el segundo lugar gracias a un triunfo y dos empates en plena pandemia.

Hoy, con jugadores en gran nivel y un entrenador que apuesta a la renovación, el equipo argentino quiere volver a dejar su marca y demostrar que puede competir de igual a igual contra las potencias.