Marcha en Resistencia por el ajuste en discapacidad: denuncian abandono estatal

Con pancartas, sillas de ruedas, barbijos de tela y la consigna la discapacidad no se ajusta”, familias, pacientes, profesionales y organizaciones se concentraron este jueves en el centro de la ciudad para visibilizar “el desmantelamiento de políticas públicas para personas con discapacidad”.

La movilización fue organizada en respuesta a los recortes y el “caos administrativo” que atraviesa el sistema de pensiones no contributivas y el programa Incluir Salud, paralizado en el Chaco desde mediados de 2024.

Entre los reclamos se destacan la falta de atención presencial, la ausencia total de representación local de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la imposición de trámites exclusivamente digitales, imposibles de cumplir para gran parte de los beneficiarios del interior.

Ariel Martínez, hermano de una persona con discapacidad intelectual severa, resumió durante la marcha: “Te piden subir certificados médicos por mail, pero ni siquiera te dicen adónde ir si no tenés computadora. Y si no cumplís, te cortan la pensión”. Su testimonio refleja una realidad compartida por cientos de familias que no logran completar las auditorías ni actualizar documentación en tiempo y forma.

El nuevo régimen de control implementado por la gestión de Diego Spagnuolo, director de ANDIS, endureció los criterios sin ofrecer alternativas de atención en provincias como Chaco. No hay oficinas, ni operadores, ni ventanillas físicas. Solo formularios y respuestas automáticas.

A esto se suma la parálisis del programa Incluir Salud, que dejó de autorizar prestaciones y traslados, congeló aranceles y ahogó económicamente a los prestadores. Clínicas, terapistas, transportistas y acompañantes ya no pueden sostener sus servicios, y muchas terapias comenzaron a suspenderse por falta de pago.

“No se puede seguir así. Están empujando a las personas con discapacidad y sus familias al abismo”, señalaron desde una de las instituciones de atención del interior provincial, que advirtió sobre posibles cierres si no hay una respuesta inmediata del Gobierno nacional.

La movilización, que partió desde Plaza 25 de Mayo y recorrió varios puntos del microcentro, exigió una presencia territorial de la ANDIS, la reactivación urgente de las prestaciones y la revisión del sistema de auditorías digitales, considerado inhumano y despersonalizado.

“Queremos que nos miren a la cara. Que entiendan que hay vidas en juego, no formularios”, reclamó una madre durante la marcha, con su hija en silla de ruedas.