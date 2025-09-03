Médicos y funcionarios ratificaron denuncias contra el comisario Melchiori por detenciones arbitrarias

El nombre de Daniel Melchiori, excomisario de Taco Pozo, volvió a generar cuestionamientos este martes en una audiencia de hábeas corpus realizada en la Cámara del Crimen N°1 de Sáenz Peña, presidida por el juez Rodolfo Lineras. La instancia reunió a médicos, referentes sociales, funcionarios y magistrados que relataron distintos episodios de violencia y arbitrariedad atribuidos al exjefe policial.

La primera en declarar fue Viviana Yzaguirre, presidenta de la Fundación Todo por Todos, organización que desarrolla operativos sanitarios en el norte del país. La dirigente recordó que Melchiori habría actuado bajo los efectos del alcohol durante un operativo y denunció que profesionales de la salud fueron agredidos, detenidos sin causa y hostigados.

Una médica aseguró que llegó a ser privada de su libertad en forma arbitraria, mientras que un chofer relató haber recibido golpes por parte del entonces comisario.

Desde Córdoba, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros participó de manera virtual y contó que intervino tras recibir llamados desesperados de médicos que no lograban comunicarse con autoridades chaqueñas. En esa línea, señaló que tuvo que hablar directamente con su par provincial, Hugo Matkovich, para que se diera curso a las denuncias.

Funcionarios locales en alerta

El fiscal Marcelo Soto explicó que intentó sin éxito comunicarse con Melchiori durante varias horas en el día del conflicto. Por su parte, la jueza de Paz de Taco Pozo afirmó que se sintió hostigada en su labor y hasta llegó a temer por su seguridad personal.

En otro tramo de la audiencia, una mujer afirmó haber grabado recientemente a Melchiori dentro del predio de la comisaría de Taco Pozo, a pesar de que la Justicia le había prohibido el ingreso. De comprobarse, se trataría de un nuevo incumplimiento de una orden judicial, con posibles responsabilidades también para el actual interventor de la seccional.

Los testigos coincidieron en que las conductas atribuidas a Melchiori “no fueron hechos aislados, sino parte de una práctica reiterada en el tiempo”. El ministro Quinteros expresó su “extrema preocupación” y subrayó que la fundación cordobesa lleva más de una década trabajando en distintas provincias sin haber atravesado situaciones semejantes.