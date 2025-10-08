Mega decomiso en Corrientes: Gendarmería secuestró 950 kilos de pescados transportados sin habilitación

La Gendarmería Nacional realizó un importante decomiso de especies ictícolas en el departamento correntino de General Paz, tras interceptar un vehículo que transportaba cerca de una tonelada de pescado de manera ilegal.

Efectivos de la Sección “Ita Ibaté”, dependiente del Escuadrón 47 “Ituzaingó”, detuvieron la marcha de un rodado sobre la intersección de las Rutas Nacionales N° 12 y N° 118.

Al momento de la inspección, los funcionarios percibieron un fuerte olor que provenía de un cargamento de pescado. Tras la revisión, se constató un peso total de 950 kilos de especies que eran transportadas sin ninguna documentación que habilitara la mercadería.

El detalle del decomiso incluye:

481 tarariras

50 bogas

14 dorados de distintos tamaños

30 filetes de tarariras

La Dirección de Recursos Naturales de la provincia de Corrientes dispuso el secuestro de la mercadería debido a que el transporte no cumplía con las medidas y cuidados correspondientes para la cadena de frío y sanidad.