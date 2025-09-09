Misiones: diputada electa denuncia agresiones de su expareja, un excandidato libertario

La diputada provincial electa Rita Flores denunció a su expareja, el excandidato libertario Alejandro Jabornicky, por agresiones y amenazas en un caso de violencia de género que conmociona a Misiones. Según relató, los hechos más graves ocurrieron durante la noche del lunes 1 de septiembre en el restaurante El Libanés, en Posadas, donde compartían una cena con otros legisladores electos.

Flores explicó que Jabornicky comenzó a insultarla y amenazarla con frases como: “Te voy a matar. Van a necesitar un ADN para identificarte. Te voy a dejar en una zanja”. La legisladora agregó que él había estado consumiendo alcohol y que, al intentar calmarlo, la situación se agravó, arrojando incluso una copa de champaña hacia otra diputada presente.

El conflicto continuó en el domicilio que compartían. Jabornicky habría empuñado una botella rota mientras la amenazaba y encerró a Flores, su hija menor y Agustín Villar en diferentes habitaciones, causando destrozos en la vivienda. La pesadilla se extendió hasta la mañana siguiente, dejando vidrios y objetos rotos por toda la casa.

Antecedentes de agresiones

Tras estos episodios, Flores se refugió en la residencia de otros diputados electos y luego se trasladó a un departamento particular. Sin embargo, el hombre continuó acosándola, apareciendo en la casa de su madre y en la de amigos, intentando contactarla y “disculparse”, según detalló la denuncia.

Flores también relató antecedentes de agresiones durante un viaje a Buenos Aires en julio, cuando fue abandonada bajo la lluvia en un conocido burdel porteño y sufrió amenazas adicionales.

Jabornicky fue detenido el sábado 6 de septiembre por orden del juez Mateo Mattos y permanece en la Comisaría Segunda de Posadas. Está imputado por amenazas en contexto de violencia de género. Además, su matrícula de abogado se encuentra suspendida tras 14 violaciones éticas y estuvo vinculado a la causa de la “Megaestafa” en Misiones, un desfalco de entre 5 y 6 millones de dólares.

El caso generó un fuerte impacto en la política misionera, donde Rita Flores se había posicionado como una de las figuras emergentes de su espacio, liderado en la lista por el ex policía Ramón Amarilla.