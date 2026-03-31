Misiones extendió la vigencia de los programas "Ahora" con mejores reintegros

El gobernador Hugo Passalacqua anunció la prórroga de los programas “Ahora” ante el actual escenario económico.

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Programas “Ahora”

“Los argentinos sabemos que la cosa no está fácil y que cada peso cuenta, por eso decidí prorrogar los programas Ahora hasta el 30 de junio con mejores reintegros, mejores plazos, mayores límites de compra”, comunicó en sus redes sociales.

“En síntesis, tratamos de poner los recursos de los misioneros que administra la provincia donde más puedan ser utilizados”, agregó el mandatario.

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Prórroga

La medida, que se acordó con las entidades bancarias y el sector privado, contempla la adecuación de los porcentajes de reintegro, así como aumentos en el límite financiable y en los topes de reintegro.

De este modo el beneficio estará disponible desde el 1 de abril de 2026 hasta el 30 de junio de 2026.

La prórroga comprende los programas: Ahora Misiones, Ahora Bienes Durables, Ahora Mujer, Ahora Viajá por Misiones, Ahora Estudiantes, Ahora Construcción, Ahora Carne, Ahora Gastronomía, Ahora Feria, Ahora Mascotas, Ahora Pan, Ahora Gas, Ahora Neumáticos, Ahora Góndola Bernardo de Irigoyen y Ahora Remedios.

En detalle, Ahora Misiones establece un tope de compra de $816.000 y un tope de reintegro de $56.000. En tanto, Ahora Bienes Durables eleva su tope a $1.832.000, con financiación en hasta 15 cuotas. Por su parte, Ahora Construcción y Ahora Neumáticos comparten el mismo tope de compra de $1.832.000. A estos se suman Ahora Viaja por Misiones y Ahora Estudiantes.

Fuente: Gobierno de Misiones.