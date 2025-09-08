Misiones llega a Córdoba con la delegación más numerosa del NEA para el Argentino

La Asociación Deporte Femenino Misiones (DEFEMI) confirmó la lista de 40 jugadoras que competirán en el Campeonato Argentino de Libres de Pádel Femenino, a realizarse en Córdoba los días 12, 13 y 14 de septiembre. El certamen reunirá a más de 400 parejas de todo el país, consolidándose como el torneo amateur más relevante del calendario nacional.

Delegación histórica

Las representantes de Misiones lograron su clasificación tras disputar las cinco fechas del circuito provincial organizado por DEFEMI. La nómina incluye jugadoras de Posadas, Oberá, Alem, Montecarlo y Candelaria, además de competidoras de Corrientes, que se sumaron al campeonato anual de la provincia.

La participación abarcará las categorías 3°, 4°, 5°, 6° y 7° damas, reflejando el crecimiento sostenido del pádel femenino en el NEA y la consolidación de un semillero cada vez más competitivo.

“Este Argentino es el resultado de un proceso de fortalecimiento del deporte femenino, con más competencia, mayor visibilidad y un recambio generacional que ya empieza a proyectar figuras internacionales”, remarcaron desde la organización.

La promesa que brilla: Letizia López Bernal

Entre las convocadas sobresale el nombre de Letizia López Bernal, jugadora posadeña de apenas 13 años, que disputará la categoría 4° damas. Su presencia en Córdoba será el preludio de un desafío mayor: el Mundial Junior Sub 14, donde competirá como número 1 del ranking argentino de su división.

“Letizia representa la renovación generacional del pádel femenino misionero y confirma que la provincia puede proyectar talento a nivel internacional”, señalaron dirigentes del deporte.

Un hito para Misiones y el NEA

La participación récord de Misiones en Córdoba constituye un hito provincial y reafirma el liderazgo de la provincia dentro del pádel amateur femenino del NEA. La presencia de jugadoras correntinas en el circuito de DEFEMI, además, demuestra la integración regional y la competitividad del campeonato.

A nivel nacional, el Argentino de Pádel Femenino es clave para federalizar el deporte y brindar visibilidad a jugadoras que, más allá de su presente amateur, comienzan a perfilarse en la proyección profesional e internacional.

Desde Misiones destacan que el torneo en Córdoba será también un termómetro para medir avances en materia de apoyo estatal y privado, inversión en infraestructura deportiva y programas de formación juvenil que garanticen la continuidad del crecimiento.