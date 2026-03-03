Misiones: Oftalmología incorpora tecnología laser para cirugías de cataratas y retina

El gobernador Hugo Passalacqua visitó el Servicio de Oftalmología del Hospital Escuela Doctor Ramón Madariaga que recientemente incorporó un nuevo equipo oftalmológico.

Nuevo equipo en Oftalmología

“Se trata de un Alcon modelo Constellation, con endoláser, de última generación, destinado a cirugías de cataratas, retina y vitrectomías en pacientes adultos y pediátricos. La inversión fue realizada por el Parque de la Salud a través de ATM de la provincia y permite realizar intervenciones con tecnología láser de forma ambulatoria y en serie, lo que agiliza la atención y evita que los pacientes deban ser derivados fuera de la provincia”, señala un comunicado oficial.

“El nuevo equipamiento contribuirá a dar respuesta a la demanda de cirugías por cataratas, considerada la mayor causa de ceguera reversible, así como al tratamiento de patologías de retina y vítreo, incluyendo pacientes diabéticos y personas con traumas oculares”, precisa el documento.

Además señala que “desde su puesta en funcionamiento, ya se realizaron 22 cirugías de cataratas y 4 de retina” y que “está previsto que el Servicio incorpore un nuevo ecógrafo y un sistema óptico avanzado para el microscopio, herramientas destinadas a intervenciones de alta complejidad”.

Sin costo para el paciente

Passalacqua se refirió a la incorporación del nuevo instrumento como “un equipo de última generación, del que no existe otro superior en el mundo, que permite realizar cirugías de cataratas y retina”.

“Invito a quienes no tienen cobertura a que se acerquen: en 25 o 30 minutos pueden recuperar su visión. Son cirugías que antes no se realizaban aquí y hoy ya se hacen en Misiones”, aseguró.

También explicó que las patologías de retina obligaban a derivaciones fuera de la provincia y que la nueva tecnología permite resolver esos casos en el sistema público local. “Ahora se hace acá, con profesionales nuestros. Además, estamos capacitando, formando residentes y médicos para todo el país. Somos referencia en este campo. Estas inversiones permiten realizar alrededor de mil cirugías al año a personas que no veían”, sostuvo el mandatario.

“Hubo un esfuerzo muy grande para comprar este aparato, que cuesta muchísimo dinero, pero está muy bien invertido en la salud de los misioneros. Me voy contento, sobre todo por el recurso humano y el compromiso de los médicos”, indicó.

Por último remarcó que, aún en un contexto económico complejo, “la prioridad es la salud, en la medida en que lo podamos hacer. Pudimos hacerlo, juntamos los recursos públicos y hoy el equipo está funcionando”.