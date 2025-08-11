Nueva denuncia penal contra el Gobierno de Capitanich por una deuda de $ 13 mil millones

La actual conducción del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) formalizó una denuncia penal contra exfuncionarios de la gestión de Jorge Capitanich, acusándolos de omitir el cobro de aportes y contribuciones que generaron un pasivo superior a los $13 mil millones.

La presentación judicial fue realizada el 2 de agosto en la Fiscalía N° 13 y también involucra a directivos de la empresa estatal ECOM Chaco que ejercieron funciones entre 2018 y noviembre de 2023.

En conferencia de prensa, la presidenta de INSSSEP, Irene Dumrauf, calificó de “escalofriante” el monto de la deuda detectada tras un proceso de conciliación contable realizado junto a ECOM. “Durante los últimos años de gestión, muchos organismos y municipalidades no realizaron los aportes y contribuciones que el instituto necesita para garantizar servicios como la obra social, tratamientos de alta complejidad, medicamentos o prótesis”, advirtió.

Según la funcionaria, la falta de ingresos afectó directamente las prestaciones. “No se trata solo de un error administrativo: es la ausencia de recursos esenciales para el funcionamiento del sistema y, en consecuencia, para la atención de nuestros afiliados”, remarcó.

La denuncia apunta a quienes, “por acción, omisión, desidia, negligencia o complicidad”, no iniciaron las gestiones de cobro correspondientes. El monto reclamado asciende a $13.176.916.168,06.

Por su parte, el presidente de ECOM Chaco, Adrián Veleff, sostuvo que el caso revela un incumplimiento grave: “Hubo organismos que no pagaron la obra social ni los aportes previsionales, afectando a todos los integrantes del sistema. El equipo fiscal ya trabaja en la producción de pruebas”.

Dumrauf concluyó pidiendo que la Justicia avance con celeridad: “Esperamos que quienes tuvieron responsabilidad rindan cuentas ante quien corresponda”.