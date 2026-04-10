Oberá: con más de 120 stands y maquinaria de última generación se realiza la exposición agroindustrial

Este fin de semana se llevará a cabo la Exposición Agroindustrial Oberá en el Parque de las Naciones, una propuesta que convoca a actores del ámbito productivo con el objetivo de generar vínculos comerciales, intercambiar conocimientos y visibilizar el desarrollo del sector en la región, informó el Gobierno de Misiones.

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Exposición Agroindustrial Oberá ​

La iniciativa contará con más de 120 stands confirmados, donde participarán empresas, pymes, productores y proveedores de insumos y servicios de Misiones y la región.

También se desarrollará un programa de charlas técnicas y capacitaciones orientadas a distintas áreas, incluyendo innovación, inteligencia artificial aplicada al agro y nuevas tecnologías en maquinaria.

El evento también incluirá la exhibición de maquinaria agrícola de última generación y equipos de fabricación local. Firmas del sector presentarán líneas de tractores, implementos y herramientas diseñadas para responder a las demandas productivas de la región, consolidando un espacio de encuentro entre empresas, productores y potenciales clientes.

Lanzamiento

Durante el lanzamiento, realizado el pasado viernes 27 de marzo, el gobernador Hugo Passalacqua vinculó la realización de la exposición con la historia productiva de la provincia y el aporte de las corrientes inmigratorias. En ese marco, sostuvo que estos espacios permiten fortalecer la transferencia de conocimiento y la articulación entre sectores.

El primer mandatario señaló que este tipo de iniciativas forman parte de un proceso de evolución del sector agroindustrial, atravesado por cambios tecnológicos y nuevas dinámicas productivas. En ese sentido, remarcó que “la transferencia de conocimiento, la capacitación y el intercambio son fundamentales en un contexto donde todo evoluciona”.

Además destacó la importancia de sostener la actividad en un escenario económico complejo y afirmó que “los misioneros tenemos un solo sentido hacia donde caminar, que es hacia adelante”, al tiempo que subrayó el rol de estas propuestas para impulsar el desarrollo productivo.

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Otras voces

Por su parte, el intendente de Oberá, Pablo Hassan, consideró que la exposición representa “un momento histórico para la ciudad y la zona centro”, y valoró la posibilidad de generar vínculos comerciales y oportunidades de crecimiento para el sector.

En la misma línea, el presidente de la Cámara Regional de Industria, Producción y Comercio de Oberá (CRIPCO), Daniel Friedrich, destacó la consolidación del evento como un espacio de referencia para la articulación entre el sector industrial, productivo y tecnológico.

La exposición contará además con la participación de instituciones educativas, como escuelas técnicas y facultades, que presentarán proyectos y servicios vinculados al ámbito productivo, fortaleciendo el vínculo entre formación y desarrollo.

El predio estará organizado en sectores diferenciados para la industria y la producción agropecuaria, con espacios destinados a charlas, rondas de negocios y exhibiciones. También habrá propuestas gastronómicas a cargo de las colectividades, integrando la experiencia para el público general.

Se prevé la participación de visitantes de Brasil y Paraguay, en el marco de una estrategia de promoción regional del evento, que busca posicionarlo como un punto de referencia para el sector agroindustrial.

Más información

El acceso será libre y gratuito, con actividades distribuidas durante ambas jornadas en el Parque de las Naciones.

Para más información y cronograma completo, se puede consultar el sitio oficial: https://exposicionagroindustrialobera.com.ar/