Por qué Cristina Fernández de Kirchner no podría recibir el indulto

El constitucionalista Antonio María Hernández sostuvo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no podría recibir el indulto luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara la condena en la causa Vialidad.

Hernández, quien fue convencional constituyente en la reforma de 1994, explicó que la segunda parte del artículo 36 de la Constitución Nacional "eleva también a rango constitucional como delito el enriquecimiento en la función pública".

"De tal manera que eso es lo que impediría un indulto en esta materia según mi punto de vista", aseveró el académico cordobés en diálogo con Radio Rivadavia.

El mencionado artículo, del que Hernández fue miembro informante, establece que "atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos".

Además consideró que "el fallo de la Corte al concluir todo ese proceso evidentemente es una noticia fuera de lo común con un enorme impacto".

"Hay que tener presente que la lucha contra la corrupción es esencial para afirmar el sistema republicano y la democracia constitucional", enfatizó el exdiputado nacional.

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Hernández confirmó que la expresidenta "puede recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque nosotros formamos parte del sistema interamericano que tiene dos instituciones clave: la Comisión Interamericana y luego la Corte Interamericana".

"Siempre el trámite tiene que ser presentado dentro de los seis meses de dictada la última sentencia por un tribunal como fue la Corte Suprema de Justicia argentina", aclaró.

Así insistió en que "se puede presentar una denuncia porque van a aducir seguramente que hubo violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos". "Esos artículos lo que garantizan es el debido proceso, el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva", precisó.

"En definitiva hay causas de este tipo ya en la CIDH. Todo esto lleva mucho tiempo en su tramitación y para que el tema llegue finalmente a la Corte primero es necesario que haya una decisión de la Comisión Interamericana. Esto dura varios años. El propio código de procedimientos penales de la Nación hace referencia a esta posibilidad en el artículo 366", concluyó.

Asilo político

Al ser consultado sobre la posibilidad de que la expresidenta solicite asilo político en algún país, Hernández fue contundente: "Yo creo que esa hipótesis no se va a producir. Acá lo que tiene que hacerse es cumplirse la sentencia, ejecutarse de inmediato. No hay ninguna posibilidad de que no se cumpla la sentencia, sería realmente muy grave".