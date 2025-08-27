Posadas: últimos días para presentar proyectos del Presupuesto Participativo 2025

El Municipio de Posadas informó que hasta el 31 de agosto la comunidad podrá cargar sus propuestas para el Presupuesto Participativo 2025 en la plataforma digital y ser parte de las decisiones que mejorarán sus barrios.

“El programa fomenta el desarrollo urbano sostenible, invitando a los ciudadanos a convertir sus ideas en obras reales que impacten directamente en su calidad de vida”, indica un comunicado oficial.

“En esta edición, el eje central está enfocado en Infraestructura y Equipamiento, priorizando iniciativas que apunten a la construcción y refacción de espacios públicos, obras comunitarias y mejoras que generen un impacto directo y positivo en la calidad de vida de los ciudadanos”, precisa el documento.

Presupuesto Participativo

Además el municipio señaló que “el Presupuesto Participativo es un espacio de diálogo y construcción colectiva donde cada propuesta tiene el potencial de convertirse en un proyecto concreto”.

“Esto fortalece el compromiso de los vecinos y refuerza la planificación conjunta del desarrollo urbano de la ciudad”, recalcó.

¿Cómo ingresar proyectos?

Los interesados pueden presentar sus propuestas de manera fácil y transparente a través de la plataforma digital. Simplemente deben ingresar a presupuestoparticipativo.posadas.gob.ar y seguir los pasos.

Para quienes necesiten asistencia, la Municipalidad ofrece mesas informativas en las delegaciones municipales, o bien en las oficinas de calle Rivadavia 1830, de 7 a 19, también pueden contactarse por teléfono al 3764-439479 o a través de las redes sociales @presupuesto_participativo y @planiestrategicayterritorial.

Fuente: Municipio de Posadas