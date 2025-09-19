Un caos vehicular se desató este viernes por la tarde en el puente Chaco-Corrientes, luego de un choque en cadena que involucró a por lo menos 13 automóviles. El siniestro, que se registró cerca de las 16.20 a la altura del kilómetro 2,2 de la autovía interprovincial, dejó como saldo a tres personas con heridas de gravedad y generó un corte total de la circulación en ambos sentidos.

El camión que originó el desastre

De acuerdo a las primeras averiguaciones de fuentes policiales y a testimonios de videos que se viralizaron en redes sociales, el accidente habría sido provocado por un camión sin frenos que, fuera de control, colisionó con una combi y otros vehículos que circulaban por la vía.

Las imágenes muestran el impacto del vehículo de gran porte contra una combi de una bebida energizante, mientras que otro de los automóviles involucrados se observa totalmente destruido a un costado de la calzada. El violento impacto inicial generó una reacción en cadena que afectó a la docena de vehículos que venían detrás.

Al menos 8 heridos y el caos en la calzada

Fuentes policiales indicaron a Perfil NEA que, como consecuencia del choque, al menos ocho personas resultaron heridas y fueron rápidamente trasladadas al Hospital Escuela de Corrientes. Otros conductores y acompañantes sufrieron daños menores, pero la situación generó un estado de caos y confusión.

El corte de tránsito es total y se estima que la circulación se normalizará recién dentro de las próximas cuatro horas, mientras las autoridades y los equipos de emergencia trabajan en el lugar para asistir a las víctimas y retirar los vehículos siniestrados.