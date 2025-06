Reapareció Rattzzi: “Karina es el jefe, pero Milei está cambiando la economía en serio”

Cristiano Rattazzi, expresidente de Fiat Group y actual vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, volvió a mostrarse como un firme defensor del rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Durante una charla ofrecida en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el empresario no se guardó nada y repasó con crudeza los desafíos que aún enfrenta el país.

“Desde 1930 hasta hoy vimos sólo decadencia con algunos momentos de esperanza. Pero creo que estamos ante un cambio real, no sólo en la economía, sino en la mentalidad de la gente”, comenzó. Rattazzi destacó la necesidad de profundizar reformas, principalmente la impositiva, como condición para avanzar hacia un modelo más competitivo: “La gran carga pendiente es que hay que racionalizar los impuestos. Ingresos Brutos desapareció en Europa hace 80 años, el Impuesto al Cheque no tiene sentido y las retenciones son una barbaridad, nadie en el mundo las tiene".

La inflación perforará el 2% en junio: el dato que pronostican las consultoras que releva el Banco Central

Según el empresario, sin retenciones “se va a producir todo lo que conviene producir en el campo” y, si se logran ordenar los tributos con un buen esquema de Ganancias e IVA, “podremos atravesar una transición dura, pero llegar a enormes riquezas”. “El país va hacia la libertad, y eso significa ir hacia la riqueza”. Con su habitual tono provocador, Rattazzi insistió en que lo fundamental es evitar que la Argentina vuelva a su pasado reciente: “Alí Babá y los 40 ladrones ya destruyeron el país. A una parte de la sociedad no le importa que roben o no tengan ficha limpia. Lo importante es no volver a votar una banda de ladrones”, disparó.

El expresidente de Fiat también valoró los primeros pasos del gobierno libertario: “Lo primero que se hizo fue lograr superávit fiscal. Eso fue un paso virtuoso. Ahora hay que avanzar con la reforma laboral y la reforma impositiva, pero el orden de las cuentas es lo primero”.

Milei, Karina y Macri: el detrás de escena del poder

Consultado sobre el liderazgo presidencial, Rattazzi sorprendió con una definición ya conocida en su entorno íntimo: “Hace dos años que Milei me lo decía: ‘Karina es el Jefe’. A Karina no la discutas porque es el jefe de todo el sistema. Es lo que hay”.

Sobre Mauricio Macri, tuvo una mirada dual: “Es difícil cuando estuviste en la cumbre del poder y ya no estás. Tiene que entender que su rol ahora es ayudar. Las ideas de Milei son sus ideas, pero en su momento no pudo hacerlas. Hoy lo que se hace, él no podía hacerlo”.

-¿Lo ve con futuro político a Macri?

-Lo veo muy bien. Podés ser un expresidente y ser respetado. ¿Cuántos presidentes pueden caminar por la calle sin ser insultados? Macri puede. ¿Puede volver a ser presidente? En la Argentina todo puede pasar… incluso que vuelva Alí Babá.

“En algún momento hay que competir”

Rattazzi se refirió también a la industria y a la postura de los empresarios frente al nuevo modelo económico. Fue tajante al afirmar que “la Unión Industrial tiene que adaptarse a las nuevas condiciones”. “Ahora piden tiempo para competir. En algún momento hay que competir. Ya hay grandes fábricas de productos básicos que están bajando sus precios. Hay que romper el muro del atraso”, aseguró.

Finalmente, Rattazzi se refirió al llamado “plan colchón” y la posibilidad de blanquear dólares ahorrados por fuera del sistema. “Lo más importante es la parte jurídica: que nadie que usa su plata del colchón pueda ser penado. Los grandes capitales ya están bancarizados. Pero puede ser útil para que los sectores medios con algún ahorro lo vuelquen al sistema bancario y productivo”, sostuvo.

(*) Editor de Revista Punto a Punto, Córdoba

